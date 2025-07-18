РПЛ — лига сюрпризов: почему сезон-2025 может стать самым непредсказуемым

18 июля стартует новый сезон РПЛ. «РБК Спорт» выделил главные интриги предстоящего чемпионата, где успех теперь зависит не только от бюджета и звездного состава, но и от умения пользоваться шансом

Трофей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/25 (Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»)

Российская премьер-лига (РПЛ) в последние годы считалась турниром, в котором основные претенденты на чемпионство были известны заранее. Однако сезон-2024/25 сломал стереотипы: впервые в истории «Краснодар» завоевал золотые медали, отодвинув многолетнего гегемона — «Зенит». Уже этот факт демонстрирует, что привычные расклады на старте сезона могут не иметь ничего общего с итоговым результатом.

Почему стартовые прогнозы больше не работают?

Появление интриги обусловлено сменой баланса сил между клубами. Прежде «Зенит» казался непоколебимым лидером, обладая сильнейшим составом и значительным финансовым ресурсом. Однако прошлый сезон продемонстрировал уязвимость петербуржцев: клуб терял очки в матчах против команд из середины таблицы, а уход ряда ключевых игроков нарушил стабильность команды Сергея Семака. В новом сезоне «Зениту» придется заново доказывать свой статус фаворита.

«Краснодар» при тренере Мураде Мусаеве прошел ровный чемпионский путь, почти не допуская ошибок в ключевых матчах. Разве только поражение от «Зенита» во втором круге — 1:4 — стало исключением. Но чемпионство «быков» также заставляет их адаптироваться к новому давлению. Команде предстоит доказать, что успех прошлого сезона был не случайностью, а закономерным результатом системной работы. Уход основного голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ не стал проблемой, а решение остаться в команде Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна стали ключевыми в чемпионской гонке.

Кто может удивить?

Одним из главных сюрпризов могут стать московские клубы, прежде всего «Спартак». Несмотря на то что «красно-белые» провалили вторую часть прошлого чемпионата и завершили его вне призовых мест, они впервые за долгое время подошли к новому сезону без громких скандалов и публичных конфликтов. Клуб пока неудачно проводит летнюю трансферную компанию — приобретен лишь один футболист Антон Заболотный. Под руководством Деяна Станковича команда в прошлом сезоне временами выглядела сильнейшей в лиге, но стабильности не хватило, и «Спартак» финишировал вне тройки лидеров.

Еще одним потенциальным сюрпризом может стать московское «Динамо», завершившее прошлый сезон вне призовой зоны. Новый тренерский штаб «бело-голубых» во главе с Валерием Карпиным проводит небольшую перестройку состава. Уже приобретены игроки сборной России Иван Сергеев и Николай Осипенко. Вписались ли они в команду, пока неизвестно.

Также к потенциальным открытиям сезона можно отнести ЦСКА. Армейцы в последние годы успешно омолодили состав и регулярно входят в число претендентов на медали. Команда Фабио Челестини не только способна бороться за высокие места, но и добивается побед в кубках. Так, ЦСКА подходит к сезону в ранге бронзовых медалистов прошлого первенства, обладателя Кубка и Суперкубка России. В новом сезоне ожидания от команды особенно высоки, учитывая ее лидерство и усиление перспективными футболистами из других клубов РПЛ.

Кризис середняков и сила молодежи

РПЛ продолжает удивлять и на уровне середняков. «Ростов», «Рубин» и даже клубы-новички, например «Акрон», регулярно демонстрируют характер, отбирая очки у фаворитов. Причина — грамотная работа тренеров, которые умеют использовать ресурсы клубов максимально эффективно. Молодые футболисты, получающие шанс в основе, стремятся проявить себя, зачастую решая исход важнейших встреч, например Алексей Батраков из «Локомотива» или Матвей Кисляк из ЦСКА. В новом сезоне именно фактор молодежи может стать ключевым в неожиданных итогах матчей, в том числе из-за того, что сильные легионеры отказываются приезжать в РПЛ.

Почему сезон-2025 — особенный?

Главное отличие сезона-2025 — отсутствие четко выраженных фаворитов на чемпионство и вылет. Также продолжение усреднения команд на фоне продолжающегося отказа сильных футболистов приезжать в РПЛ и небольшое количество новых ярких звезд в лиге. Победа «Краснодара» в прошлом сезоне, перестройка «Зенита», попытки «Спартака» найти баланс после прошлогоднего провала и амбиции ЦСКА и «Динамо» с Карпиным создают уникальную ситуацию, при которой каждый тур может кардинально менять турнирную таблицу. Лига впервые за долгое время выглядит настолько конкурентной, а значит, итоговый успех теперь зависит не только от бюджета и звездного состава, но и от умения команд справляться с психологическим давлением и неожиданными вызовами.