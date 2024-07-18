Россиянка Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Будапеште

Допущенная на Олимпиаду россиянка вышла в 1/4 финала турнира в Венгрии

Диана Шнайдер во втором круге в Будапеште в двух сетах победила соотечественницу Екатерину Макарову

Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Будапеште.

Во втором круге 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под первым номером, обыграла соотечественницу Екатерину Макарову, 183-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.

Ее следующей соперницей станет венгерка Анна Бондарь или немка Элла Зайдель.

Шнайдер занимает 28-е место в рейтинге WTA (пятая из россиянок). В этом году она выиграла два турнира — в Хуахине (Таиланд) и Бад-Хомбурге (Германия).

Турнир в Будапеште завершится 21 июля. Призовой фонд соревнований составляет более €232 тыс.

Шнайдер получила допуск и выступит на предстоящих Олимпийских играх в Париже.