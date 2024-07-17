Россиянка не смогла защитить титул чемпионки турнира WTA в Будапеште
Российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление на турнире в Будапеште с призовым фондом более €230 тыс.
Во втором круге 20-летняя Тимофеева, занимающая 103-е место в рейтинге WTA, уступила белоруске Александре Соснович (81-я) со счетом 3:6, 4:6.
Соперница Соснович по четвертьфиналу станет известна позднее.
Также в Будапеште выступают россиянки Диана Шнайдер, Екатерина Макарова и Элина Аванесян.
В прошлом году Тимофеева выиграла этот турнир, победив в финале украинку Екатерину Байндль.
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