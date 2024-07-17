Тимофеева проиграла Соснович и не защитила титул чемпионки турнира в Будапеште

Россиянка не смогла защитить титул чемпионки турнира WTA в Будапеште

Во втором круге 20-летняя Тимофеева проиграла белоруске Соснович — 3:6, 4:6. В Будапеште также играют россиянки Шнайдер, Макарова и Аванесян

Мария Тимофеева (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление на турнире в Будапеште с призовым фондом более €230 тыс.

Во втором круге 20-летняя Тимофеева, занимающая 103-е место в рейтинге WTA, уступила белоруске Александре Соснович (81-я) со счетом 3:6, 4:6.

Соперница Соснович по четвертьфиналу станет известна позднее.

Также в Будапеште выступают россиянки Диана Шнайдер, Екатерина Макарова и Элина Аванесян.

В прошлом году Тимофеева выиграла этот турнир, победив в финале украинку Екатерину Байндль.