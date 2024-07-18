Сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро

Испания поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро

Испанцы теперь занимают третью строчку в рейтинге сборных. Лидерство сохраняют действующие чемпионы мира — аргентинцы, сборная России располагается на 33-й строчке

Игроки сборной Испании (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

ФИФА на своем сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

На пять позиций поднялась команда Испании, которая выиграла Евро-2024. Теперь испанцы занимают третье место в рейтинге (1835,67 очка).

Лидерство в рейтинге сохранили действующие чемпионы мира — аргентинцы (1901,48 балла), которые на прошлой неделе выиграли Кубок Америки. На втором месте Франция (1854,91).

В топ-10 рейтинга сборных также входят Англия (1812,26; +1 место), Бразилия (1785,61; -1), Бельгия (1772,44; -3), Нидерланды (1758,51), Португалия (1741,43; -2), Колумбия (1727,32; +3) и Италия (1714,29).

Сборная России осталась на 33-м месте (1506,58). Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. В последнем матче 7 июня команда Валерия Карпина разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче, который прошел Минске, со счетом 4:0.