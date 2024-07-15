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Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз завоевала Кубок Америки

Аргентина обыграла Колумбию и в рекордный 16-й раз завоевала Кубок Америки
В финальном матче турнира, который прошел в США, аргентинцы обыграли команду Колумбии
Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

Сборная Аргентины одержала победу над командой Колумбии в финальном матче Кубка Америки. Встреча, которая состоялась в Майами, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 112-й минуте.

В перерыва матча выступила колумбийская певица Шакира.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки второй раз подряд и 16-й в истории. Это новый рекорд, у команды Уругвая было 15 побед на турнире. Колумбия, в составе которые выступает форвард «Краснодара» Джон Кордоба, третий раз дошла до финала, трофей она выиграла в 2001 году.

Бронзу завоевала команда Уругвая, которая в серии пенальти победила Канаду.

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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси еще до финала объявил, что проводит свой последний Кубок Америки. 36-летний форвард является рекордсменом по количеству сыгранных матчей на турнире, он также первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира. Аргентинцы победили на прошлом Кубке Америки в 2021 году, для Месси это тогда был первый крупный трофей со сборной.

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