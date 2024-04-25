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ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность ситуацией в испанском футболе

ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность контролем правительства Испании над RFEF
Правительство Испании решило создать комиссию по надзору за федерацией футбола, в которой продолжается скандал вокруг Луиса Рубиалеса. ФИФА и УЕФА решили оценить степень вмешательства властей в дела федерации
Фото: Denis Doyle / Getty Images
Фото: Denis Doyle / Getty Images

ФИФА и УЕФА с большой обеспокоенностью следят за ситуацией вокруг Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Совместное заявление опубликовано на сайте УЕФА.

Ранее в четверг Национальный совет по спорту Испании (CSD) объявил, что создаст «комиссию по надзору, стандартизации и представительству», которая будет «контролировать RFEF в ближайшие месяцы в интересах Испании». 

ФИФА и УЕФА сообщили, что запросят дополнительную информацию, чтобы оценить, насколько создание такой комиссии может повлиять на обязательство RFEF управлять своими делами независимо и без неоправданного вмешательства со стороны правительства.

За вмешательство правительства в дела федерации ее могут наказать приостановкой членства в международных организациях и отстранением команд от соревнований.

В августе генсек RFEF Андреу Кампс сам просил УЕФА приостановить членство организации из-за вмешательства правительства, которое требовало отставки Рубиалеса.

Экс-главу испанского футбола задержали в аэропорту Мадрида
Спорт
Фото:Susana Vera / Reuters

Скандал в RFEF продолжается с женского чемпионата мира, на котором экс-глава организации Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, что привело к его отставке.

После этого Рубиалес стал фигурантом расследования в связи с подозрениями в незаконности контрактов RFEF за последние пять лет, когда он был во главе организации. В марте в офисе RFEF и доме Рубиалеса прошли обыски.

Бывшего функционера 3 апреля после возвращения из Доминиканской Республики задержала в аэропорту Мадрида Гражданская гвардия, но после дачи показаний отпустила.

Под следствием находится также исполняющий обязанности главы RFEF Педро Роша. Выборы нового руководства назначены на 6 мая.

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Анна Сатдинова
Футбол Испания УЕФА ФИФА
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