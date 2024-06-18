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Евро-2024 ,  
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Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы
Сюжет
Евро-2024
Португальский форвард вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Чехии
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

39-летний форвард, выступающий сейчас в Саудовской Аравии за «Ан-Наср», вышел в стартовом составе своей команды в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии.

Роналду ранее был единственным футболистом с пятью Евро, а на нынешнем турнире это достижение повторил хорват Лука Модрич.

Какие рекорды Криштиану Роналду может побить на Евро-2024
Спорт
Фото:Shutterstock

Португалец является лучшим бомбардиром в истории Евро, на его счету 14 голов. Он же удерживает лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, Роналду сыграл в финальных стадиях турнира уже 26 встреч.

Если Роналду забьет, то станет и самым возрастным автором гола в истории турнира. Пока это достижение принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который в 2008 году забил полякам в возрасте 38 лет 257 дней.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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