Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Португальский форвард вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Чехии

Криштиану Роналду (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

39-летний форвард, выступающий сейчас в Саудовской Аравии за «Ан-Наср», вышел в стартовом составе своей команды в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии.

Роналду ранее был единственным футболистом с пятью Евро, а на нынешнем турнире это достижение повторил хорват Лука Модрич.

Португалец является лучшим бомбардиром в истории Евро, на его счету 14 голов. Он же удерживает лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, Роналду сыграл в финальных стадиях турнира уже 26 встреч.

Если Роналду забьет, то станет и самым возрастным автором гола в истории турнира. Пока это достижение принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который в 2008 году забил полякам в возрасте 38 лет 257 дней.