Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы
Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.
39-летний форвард, выступающий сейчас в Саудовской Аравии за «Ан-Наср», вышел в стартовом составе своей команды в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии.
Роналду ранее был единственным футболистом с пятью Евро, а на нынешнем турнире это достижение повторил хорват Лука Модрич.
Португалец является лучшим бомбардиром в истории Евро, на его счету 14 голов. Он же удерживает лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, Роналду сыграл в финальных стадиях турнира уже 26 встреч.
Если Роналду забьет, то станет и самым возрастным автором гола в истории турнира. Пока это достижение принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который в 2008 году забил полякам в возрасте 38 лет 257 дней.
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