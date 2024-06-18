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Евро-2024 ,  
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Португалец Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Евро

Португалец Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы
Сюжет
Евро-2024
41-летний защитник сборной Португалии вышел на поле в матче с Чехией. Ранее рекорд принадлежал венгерскому голкиперу Габору Кирая, который на Евро-2016 играл в 40-летнем возрасте
Пепе
Пепе (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Защитник сборной Португалии Пепе вышел в стартовом составе в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Чехии и стал рекордсменом Евро.

Пепе 41 год, он стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы.

Предыдущее достижение принадлежало венгерскому голкиперу Габору Кирая (40 лет и 86 дней), который на Евро-2016 дошел до 1/8 финала.

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Среди полевых игроков ранее самым возрастным был немец Лотар Маттеус, сыгравший в возрасте 39 лет и 91 дня на Евро-2000.

Для Пепе нынешний чемпионат Европы стал пятым (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Рекорд по этому показателю у его партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду (шесть).

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Футбол Евро-2024 сборная Португалии по футболу

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