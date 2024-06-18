Португалец Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Евро
Защитник сборной Португалии Пепе вышел в стартовом составе в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Чехии и стал рекордсменом Евро.
Пепе 41 год, он стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы.
Предыдущее достижение принадлежало венгерскому голкиперу Габору Кирая (40 лет и 86 дней), который на Евро-2016 дошел до 1/8 финала.
Среди полевых игроков ранее самым возрастным был немец Лотар Маттеус, сыгравший в возрасте 39 лет и 91 дня на Евро-2000.
Для Пепе нынешний чемпионат Европы стал пятым (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Рекорд по этому показателю у его партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду (шесть).
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