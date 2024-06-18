Суперкомпьютеры оценили шансы Грузии на выход в плей-офф Евро

Команде предстоит сыграть в группе F со сборными Турции, Португалии и Чехии

Игроки сборной Грузии (Фото: Filip Filipovic / Getty Images)

У сборной Грузии по футболу относительно невысокие шансы на выход из своей группы в плей-офф чемпионата Европы. Это следует из оценок, подготовленных суперкомпьютерами аналитических компаний Opta и Gracenote.

Грузия попала в группу F, где сыграет с Турцией, Португалией и Чехией. Opta оценивает шансы грузин на попадание в 1/8 финала в 37,2%, чехов — в 60,7%, турок — в 74,2%, а португальцев — в 93,6%.

Чуть оптимистичнее о выходе Грузии в следующий раунд говорит Gracenote, оценивая шансы сборной в 45,3%. При этом грузины все равно находятся в списке пяти главных потенциальных аутсайдеров чемпионата наряду с Шотландией, Румынией, Польшей и Албанией.

В первом матче группы F сборная Грузии встретится с Турцией — матч в Дортмунде начнется во вторник, 18 июня, в 19:00 мск. Вероятность победы грузин суперкомпьютер Opta оценивает в 20,2%, турок — в 55,1%, а ничейного результата — в 24,7%.

Грузия входит в пятерку команд с самыми недорогими составами: Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков сборной в €161,05 млн. Среди самых дорогих и известных — вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия (€80 млн), голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили (€35 млн) и нападающий нидерландского «Аякса» Жорж Микаутадзе (€15 млн), который на правах аренды выступает за французский «Мец».