Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу в первом матче Евро

Суперкомпьютер Opta: Грузия проиграет первый матч на Евро с вероятностью 55,1%

В первой игре группы F грузины сыграют с турками. По оценке суперкомпьютера Opta, вероятность победы Турции более чем в два раза выше, чем Грузии

Футболисты сборной Грузии (Фото: Levan Verdzeuli / Getty Images)

Сборная Грузии по футболу с вероятностью 55,1% проиграет сборной Турции в первом матче группы F на Евро-2024, который состоится во вторник, 18 июня. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Вероятность победы грузин суперкомпьютер оценивает в 20,2%, а ничейного результата — в 24,7%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение туркам. В среднем на их победу они выставляют коэффициент в 1,75 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 750 руб.), тогда как на успех грузин дают коэффициент в 5,40 (чистый выигрыш — 4400 руб.).

Матч, который начнется в 19:00 мск, пройдет в Дортмунде. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ».

Сборная Грузии по футболу впервые в своей истории сыграет в финальной части крупного международного турнира. Команда под руководством французского специалиста Вилли Саньоля не слишком удачно выступила на отборочном этапе, набрав лишь восемь очков в восьми играх. Однако благодаря успехам в Лиге наций Грузия попала в стыки Евро-2024, где одержала победу над Люксембургом (2:0) и Грецией (0:0 — в основное время, 4:2 — в серии пенальти).

Грузия входит в пятерку команд с самыми недорогими составами — Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков сборной в €161,05 млн. Среди самых дорогих и известных игроков — вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия (€80 млн), голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили (€35 млн) и нападающий нидерландского «Аякса» Жорж Микаутадзе (€15 млн), который на правах аренды выступает за французский «Мец».