 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу в первом матче Евро

Суперкомпьютер Opta: Грузия проиграет первый матч на Евро с вероятностью 55,1%
Сюжет
Евро-2024
В первой игре группы F грузины сыграют с турками. По оценке суперкомпьютера Opta, вероятность победы Турции более чем в два раза выше, чем Грузии
Футболисты сборной Грузии
Футболисты сборной Грузии (Фото: Levan Verdzeuli / Getty Images)

Сборная Грузии по футболу с вероятностью 55,1% проиграет сборной Турции в первом матче группы F на Евро-2024, который состоится во вторник, 18 июня. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Вероятность победы грузин суперкомпьютер оценивает в 20,2%, а ничейного результата — в 24,7%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение туркам. В среднем на их победу они выставляют коэффициент в 1,75 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 750 руб.), тогда как на успех грузин дают коэффициент в 5,40 (чистый выигрыш — 4400 руб.).

Роналду и Грузия входят в историю Евро. Интриги пятого дня турнира
Спорт
Криштиану Роналду

Матч, который начнется в 19:00 мск, пройдет в Дортмунде. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ».

Сборная Грузии по футболу впервые в своей истории сыграет в финальной части крупного международного турнира. Команда под руководством французского специалиста Вилли Саньоля не слишком удачно выступила на отборочном этапе, набрав лишь восемь очков в восьми играх. Однако благодаря успехам в Лиге наций Грузия попала в стыки Евро-2024, где одержала победу над Люксембургом (2:0) и Грецией (0:0 — в основное время, 4:2 — в серии пенальти).

Грузия входит в пятерку команд с самыми недорогими составами — Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков сборной в €161,05 млн. Среди самых дорогих и известных игроков — вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия (€80 млн), голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили (€35 млн) и нападающий нидерландского «Аякса» Жорж Микаутадзе (€15 млн), который на правах аренды выступает за французский «Мец».

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 Футбол сборная Грузии по футболу суперкомпьютер сборная Турции по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро
Спорт
Как в сборной Украины объяснили сенсационный разгром на Евро
Спорт
Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро из-за двух отмененных голов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области Политика, 13:52
Суд в Москве заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к десяти годам Общество, 13:52
Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро Спорт, 13:51
В Финляндии рассказали, как проходят встречи с российскими пограничниками Политика, 13:49
Медведев предупредил о последствиях отказа Киева от мирных переговоров Политика, 13:48
В «Зените» отреагировали на информацию об ₽1 млрд для Глушенкова Спорт, 13:46
СК назвал задержанных по делу об отравлениях готовой едой в Москве Общество, 13:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
8 неочевидных проблем при переходе с западного ПО на российское Pro, 13:32
Семин отреагировал на слова Кварацхелии о «сложной жизни» в России Спорт, 13:31
Путин анонсировал появление еще одной верфи на Дальнем Востоке Бизнес, 13:24
Раунды до размещения: что такое pre-IPO и стоит ли в нем участвовать Инвестиции, 13:20
Вслед за Москвой массовое отравление после салатов произошло в Казани Общество, 13:19
Курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽90 Инвестиции, 13:19
Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе Технологии и медиа, 13:15