Соболенко проиграла Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Риме

Соболенко проиграла первой ракетке мира в финале второго турнира подряд

Белорусская теннисистка уступила в решающем матче в Риме Иге Свёнтек из Польши в двух сетах. Соболенко заработала более €360 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков

Арина Соболенко (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла стать победительницей турнира WTA в Риме.

В финальном матче 26-летняя Соболенко уступила польке Иге Свёнтек, первой ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.

Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. 22-летняя Свёнтек выиграла 21-й титул и четвертый в этом году.

В личных встречах у Соболенко и Свёнтек счет стал 8–3 в пользу польки.

На прошлом турнире WTA-1000 в Мадриде Соболенко также уступила Свёнтек в финальном матче.

Чемпионка турнира в Риме получит €699,69 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — €365,01 тыс. и 650 очков.

Турнир в Риме относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.