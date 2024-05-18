Соболенко проиграла первой ракетке мира в финале второго турнира подряд
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла стать победительницей турнира WTA в Риме.
В финальном матче 26-летняя Соболенко уступила польке Иге Свёнтек, первой ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.
Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге, на ее счету 14 титулов WTA в карьере. 22-летняя Свёнтек выиграла 21-й титул и четвертый в этом году.
В личных встречах у Соболенко и Свёнтек счет стал 8–3 в пользу польки.
На прошлом турнире WTA-1000 в Мадриде Соболенко также уступила Свёнтек в финальном матче.
Чемпионка турнира в Риме получит €699,69 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — €365,01 тыс. и 650 очков.
Турнир в Риме относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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