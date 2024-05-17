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Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме

Зверев победил Табило и вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме
Представитель Германии в полуфинальном матче победил чилийца Алехандро Табило. В случае победы в финале Зверев, пятая ракетка мира, обойдет россиянина Даниила Медведева в рейтинге ATP
Александр Зверев
Александр Зверев (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

В полуфинальном матче 27-летний Зверев, посеянный на турнире под третьим номером, победил чилийца Алехандро Табило, 32-ю ракетку мира, со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

В решающем матче его соперником будет победитель пары Николас Харри (Чили) — Томми Пол (США).

Медведев не защитил титул на «Мастерс» в Риме, вылетев в четвертом круге
Спорт
Даниил Медведев

Зверев является пятой ракеткой мира, на его счету 21 титул на турнирах ATP.

В Риме Зверев последний раз играл в финале в 2018 году, а в 2017-м он завоевал там титул.

В случае победы в финале Зверев обойдет россиянина Даниила Медведева в рейтинге ATP и займет четвертую строчку.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Теги
теннис Александр Зверев

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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