Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
В полуфинальном матче 27-летний Зверев, посеянный на турнире под третьим номером, победил чилийца Алехандро Табило, 32-ю ракетку мира, со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.
В решающем матче его соперником будет победитель пары Николас Харри (Чили) — Томми Пол (США).
Зверев является пятой ракеткой мира, на его счету 21 титул на турнирах ATP.
В Риме Зверев последний раз играл в финале в 2018 году, а в 2017-м он завоевал там титул.
В случае победы в финале Зверев обойдет россиянина Даниила Медведева в рейтинге ATP и займет четвертую строчку.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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