Россиянину разрешили тренировки в НХЛ после программы реабилитации
Российскому нападающему «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину разрешили возобновить тренировки с командой на фоне участия в программе НХЛ по борьбе с зависимостями, сообщила пресс-служба лиги.
Хоккеист продолжает быть под наблюдением специалистов программы, ему пока не разрешили участвовать в матчах.
Ничушкин попал в добровольную программу помощи игрокам НХЛ в середине января. В рамках этой программы игрокам и их семьям оказывается поддержка в борьбе с психическими проблемами и зависимостями.
Причины включения в нее Ничушкина не назывались. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что это не связано с алкоголем или наркотиками.
Ничушкин в 2022 году стал обладателем Кубка Стэнли с «Колорадо», после чего продлил контракт на восемь лет, но уже в следующем сезоне покинул команду по ходу плей-офф на фоне скандала с обнаруженной в его гостиничном номере пьяной девушкой.
В начале февраля в программу помощи игрокам попал еще один российский хоккеист — форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Причины участия в программе также не назывались. В 2019 году Кузнецов сдал положительную допинг-пробу на кокаин.
Ничушкин в этом сезоне забил 22 шайбы и сделал 20 передач в 40 играх.
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