Россиянину разрешили тренировки в НХЛ после программы реабилитации

Ничушкину разрешили тренировки после программы НХЛ по борьбе с зависимостями

Валерия Ничушкина включили в программу помощи игрокам НХЛ в середине января. Он остается под наблюдением и может тренироваться, но в матчах пока участвовать не будет

Валерий Ничушкин (Фото: Imago Images / ТАСС)

Российскому нападающему «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину разрешили возобновить тренировки с командой на фоне участия в программе НХЛ по борьбе с зависимостями, сообщила пресс-служба лиги.

Хоккеист продолжает быть под наблюдением специалистов программы, ему пока не разрешили участвовать в матчах.

Ничушкин попал в добровольную программу помощи игрокам НХЛ в середине января. В рамках этой программы игрокам и их семьям оказывается поддержка в борьбе с психическими проблемами и зависимостями.

Причины включения в нее Ничушкина не назывались. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что это не связано с алкоголем или наркотиками.

Ничушкин в 2022 году стал обладателем Кубка Стэнли с «Колорадо», после чего продлил контракт на восемь лет, но уже в следующем сезоне покинул команду по ходу плей-офф на фоне скандала с обнаруженной в его гостиничном номере пьяной девушкой.

В начале февраля в программу помощи игрокам попал еще один российский хоккеист — форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Причины участия в программе также не назывались. В 2019 году Кузнецов сдал положительную допинг-пробу на кокаин.

Ничушкин в этом сезоне забил 22 шайбы и сделал 20 передач в 40 играх.