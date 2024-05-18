Дадонов помог «Далласу» обыграть «Колорадо» и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ

«Даллас» с Дадоновым второй год подряд вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Даллас» в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ победил «Колорадо» в шести матчах. Следующим соперником «Старз» будет «Ванкувер» или «Эдмонтон»

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

«Даллас Старз» в гостях обыграл «Колорадо Эвеланш» во втором овертайме со счетом 2:1 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (42-я минута) и Мэтт Дюшен (92). У проигравших отличился Микко Рантанен (26-я минута).

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Далласа». В полуфинале соперником «Старз» будет победитель пары «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» (3–2).

Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 из 39 бросков.

33-летний Дюшен, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады, начинал свою карьеру в НХЛ в «Колорадо», где отыграл девять сезонов.

«Даллас» второй год подряд дошел до полуфинал плей-офф, в прошлом сезоне команда уступила «Вегас Голден Найтс» (2–4). «Старз» в 1999 году выиграли Кубок Стэнли, еще дважды доходили до финала (2000, 2020).