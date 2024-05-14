Лучшего снайпера плей-офф НХЛ из России отстранили минимум на полгода
Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и будет отстранен от матчей на шесть месяцев, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам. По условиям программы Ничушкин будет отстранен от должности без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе», — говорится в заявлении.
Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли на своих страницах в социальной сети X (ранее Twitter) сообщили, что Ничушкин провалил тест на наркотики.
Ничушкин попал в добровольную программу помощи игрокам НХЛ 15 января. В рамках этой программы игрокам и их семьям оказывается поддержка в борьбе с психическими проблемами и зависимостями.
Причины включения в нее Ничушкина не назывались. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что это не связано с алкоголем или наркотиками. Тренировки форвард возобновил в конце февраля.
Программа помощи игрокам НХЛ призвана помочь хоккеистам и их семьям конфиденциально справиться с проблемами с психическим здоровьем, зависимостями и т.д. Причины участия в программе не сообщаются, кроме случаев, когда игроки сами хотят об этом рассказать. Сроки участия в программе не ограничены.
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