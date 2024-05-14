Лучшего снайпера плей-офф НХЛ из России отстранили минимум на полгода

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отстранен на шесть месяцев от игр НХЛ без сохранения заработной платы. Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли сообщили, что россиянин провалил тест на наркотики

Валерий Ничушкин (Фото: Reuters)

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и будет отстранен от матчей на шесть месяцев, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам. По условиям программы Ничушкин будет отстранен от должности без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе», — говорится в заявлении.

Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли на своих страницах в социальной сети X (ранее Twitter) сообщили, что Ничушкин провалил тест на наркотики.

Ничушкин попал в добровольную программу помощи игрокам НХЛ 15 января. В рамках этой программы игрокам и их семьям оказывается поддержка в борьбе с психическими проблемами и зависимостями.

Причины включения в нее Ничушкина не назывались. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что это не связано с алкоголем или наркотиками. Тренировки форвард возобновил в конце февраля.