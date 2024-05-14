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Лучшего снайпера плей-офф НХЛ из России отстранили минимум на полгода

Нападающего «Колорадо» Ничушкина отстранили от матчей НХЛ минимум на полгода
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отстранен на шесть месяцев от игр НХЛ без сохранения заработной платы. Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли сообщили, что россиянин провалил тест на наркотики
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин (Фото: Reuters)

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и будет отстранен от матчей на шесть месяцев, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам. По условиям программы Ничушкин будет отстранен от должности без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе», — говорится в заявлении.

Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли на своих страницах в социальной сети X (ранее Twitter) сообщили, что Ничушкин провалил тест на наркотики.

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Спорт
Валерий Ничушкин

Ничушкин попал в добровольную программу помощи игрокам НХЛ 15 января. В рамках этой программы игрокам и их семьям оказывается поддержка в борьбе с психическими проблемами и зависимостями.

Причины включения в нее Ничушкина не назывались. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что это не связано с алкоголем или наркотиками. Тренировки форвард возобновил в конце февраля.

Программа помощи игрокам НХЛ призвана помочь хоккеистам и их семьям конфиденциально справиться с проблемами с психическим здоровьем, зависимостями и т.д. Причины участия в программе не сообщаются, кроме случаев, когда игроки сами хотят об этом рассказать. Сроки участия в программе не ограничены.

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Теги
Хоккей НХЛ Валерий Ничушкин Колорадо Эвеланш

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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