L'Equipe сообщила, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы, пишет L'Equipe.
По данным издания, на тренировке 27-летний россиянин получил растяжение связок голеностопа и ему потребуется пять недель на восстановление.
В этом сезоне на счету Головина шесть голов и шесть передач в 25 матчах чемпионата Франции.
«Монако» до конца сезона осталось провести шесть игр.
Клуб идет третьим в турнирной таблице, уступая 11 очков ПСЖ и одно «Бресту» (при игре в запасе).
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники