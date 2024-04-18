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L'Equipe сообщила, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы

L'Equipe: Головин пропустит остаток сезона из-за травмы лодыжки
По данным газеты, россиянин травмировал голеностоп на тренировке и выбыл на пять недель. «Монако» до конца сезона осталось сыграть шесть матчей
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы, пишет L'Equipe.

По данным издания, на тренировке 27-летний россиянин получил растяжение связок голеностопа и ему потребуется пять недель на восстановление.

В этом сезоне на счету Головина шесть голов и шесть передач в 25 матчах чемпионата Франции.

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«Монако» до конца сезона осталось провести шесть игр.

Клуб идет третьим в турнирной таблице, уступая 11 очков ПСЖ и одно «Бресту» (при игре в запасе).

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Монако Александр Головин
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