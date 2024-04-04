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Головин и Месси сравнялись в рыночной стоимости по версии Transfermarkt

Головин и Месси сравнялись в стоимости по версии Transfermarkt — €30 млн
Портал оценивает стоимость аргентинца и россиянина в €30 млн — в два раза выше, чем Криштиану Роналду, который показывает лучшую результативность
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Steve Roberts / USA Today Sports)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, согласно оценке Transfermarkt, имеет такую же рыночную стоимость, как 36-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Трансферная стоимость обоих оценивается в €30 млн. Для Головина это самая высокая оценка в карьере, а для Месси — самая низкая после 20-летнего возраста, когда он стал стоить €40 млн, а на пике карьеры эта сумма доходила до €180 млн.

При этом Месси и Головин стоят вдвое дороже 39-летнего португальского форварда «Ан-Насра» Криштиану Роналду (€15 млн). Дороже Роналду Tranfermarkt оценивает и вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова (€18 млн).

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Головин в этом сезоне забил шесть голов и сделал шесть передач в 26 матчах, у Роналду — 36+12 в 35 играх, а у Месси 5+2 в пяти встречах (сезон в MLS начался в феврале).

Головин является самым дорогим российским футболистом и входит в топ-20 самых дорогих игроков чемпионата Франции.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лионель Месси Александр Головин Криштиану Роналду
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