Игрок «Спартака» назвал эмоциональным прощание Абаскаля с командой

Гильермо Абаскаля уволили 14 апреля. Никита Чернов считает, что испанец достаточно хорошо справлялся на своем посту, а Даниил Денисов рассказал, что в клубе игрокам посоветовали принять эту отставку и двигаться дальше

Гильермо Абаскаль (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально попрощался с командой после отставки, заявил «Чемпионату» защитник «красно-белых» Никита Чернов.

«Спартак» объявил об увольнении испанца 14 апреля, на следующий день после проигрыша аутсайдеру РПЛ «Сочи» (0:1).

«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Все равно он здесь оставил свою частичку», — сказал Чернов.

Футболист отметил, что московский клуб стал для Абаскаля первой серьезной командой, где он оказался под давлением и «достаточно хорошо справлялся».

Другой игрок «красно-белых» Даниил Денисов сказал «РИА Новости», что об отставке Абаскаля команда узнала «по факту».

«Нам сказали — у нас есть только вариант принять это и двигаться дальше», — добавил полузащитник.

Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года, в феврале 2023 года клуб продлил с ним контракт до лета 2025 года.

«Красно-белые» после 23 матчей идут на седьмом месте в РПЛ, а в Кубке России вылетели в нижнюю сетку плей-офф и сыграют с «Динамо» во втором полуфинальном этапе.