 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Игрок «Спартака» назвал эмоциональным прощание Абаскаля с командой

Футболист «Спартака» Чернов: Абаскаль дал волю эмоциям при прощании с командой
Гильермо Абаскаля уволили 14 апреля. Никита Чернов считает, что испанец достаточно хорошо справлялся на своем посту, а Даниил Денисов рассказал, что в клубе игрокам посоветовали принять эту отставку и двигаться дальше
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально попрощался с командой после отставки, заявил «Чемпионату» защитник «красно-белых» Никита Чернов.

«Спартак» объявил об увольнении испанца 14 апреля, на следующий день после проигрыша аутсайдеру РПЛ «Сочи» (0:1).

«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Все равно он здесь оставил свою частичку», — сказал Чернов.

Футболист отметил, что московский клуб стал для Абаскаля первой серьезной командой, где он оказался под давлением и «достаточно хорошо справлялся».

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля
Спорт
Гильермо Абаскаль

Другой игрок «красно-белых» Даниил Денисов сказал «РИА Новости», что об отставке Абаскаля команда узнала «по факту».

«Нам сказали — у нас есть только вариант принять это и двигаться дальше», — добавил полузащитник.

Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года, в феврале 2023 года клуб продлил с ним контракт до лета 2025 года.

«Красно-белые» после 23 матчей идут на седьмом месте в РПЛ, а в Кубке России вылетели в нижнюю сетку плей-офф и сыграют с «Динамо» во втором полуфинальном этапе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Абаскаль Гильермо фото

Абаскаль Гильермо

футбольный тренер
13 апреля 1989 года
Материалы по теме
Семак назвал уволенного из «Спартака» Абаскаля хорошим тренером
Спорт
«Спартак» проиграл аутсайдеру чемпионата России в день рождения Абаскаля
Спорт
«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале «пути регионов» Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Как детские травмы влияют на жизнь взрослого Pro, 13:59
Названы города России с самой дорогой и дешевой коммуналкой в 2024 году Недвижимость, 13:44
Посольство в Германии не получало информацию о задержании двоих россиян Политика, 13:41
Как оценить эффективность складской логистики — 6 показателей Pro, 13:39
Из Буркина-Фасо за подрывную деятельность выслали трех дипломатов Франции Политика, 13:35
Росздравнадзор проверит частного нейрохирурга после данных о пострадавших Общество, 13:33
Западный инвестор онлайн-казино на Украине пожаловался на вымогательство Бизнес, 13:33
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
МИД заявил об ожидании от Армении разъяснений по соглашениям с США и ЕС Политика, 13:26
Новый Булычев: каким получился фильм «Сто лет тому вперед» Life, 13:10
Как новый сервис Chat&Sign меняет бизнес-процессы российских компаний Отрасли, 13:10
L'Equipe сообщила, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы Спорт, 13:07
Зачем CEO Starbucks на три часа закрыл 7 тыс. кофеен по всему миру Pro, 13:06
Названы районы Москвы, где больше всего квартир с пятью и более комнатами Недвижимость, 13:04
В Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре Общество, 13:00