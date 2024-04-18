Игрок «Спартака» назвал эмоциональным прощание Абаскаля с командой
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль эмоционально попрощался с командой после отставки, заявил «Чемпионату» защитник «красно-белых» Никита Чернов.
«Спартак» объявил об увольнении испанца 14 апреля, на следующий день после проигрыша аутсайдеру РПЛ «Сочи» (0:1).
«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Все равно он здесь оставил свою частичку», — сказал Чернов.
Футболист отметил, что московский клуб стал для Абаскаля первой серьезной командой, где он оказался под давлением и «достаточно хорошо справлялся».
Другой игрок «красно-белых» Даниил Денисов сказал «РИА Новости», что об отставке Абаскаля команда узнала «по факту».
«Нам сказали — у нас есть только вариант принять это и двигаться дальше», — добавил полузащитник.
Абаскаль работал в «Спартаке» с лета 2022 года, в феврале 2023 года клуб продлил с ним контракт до лета 2025 года.
«Красно-белые» после 23 матчей идут на седьмом месте в РПЛ, а в Кубке России вылетели в нижнюю сетку плей-офф и сыграют с «Динамо» во втором полуфинальном этапе.
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