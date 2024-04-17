«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал «пути РПЛ» Кубка России

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал «пути РПЛ» Кубка

Матч завершился со счетом 0:0, у «Зенита» не засчитали гол в концовке. В финале «пути РПЛ» петербургский клуб сыграет с ЦСКА, «Спартак» продолжит выступление в нижней сетке плей-офф

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Петербургский «Зенит» пробился в финал «пути РПЛ» Кубка России, победив дома московский «Спартак» в ответном полуфинальном матче.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. На 86-й минуте у хозяев забил Матео Кассьерра, но гол отменили после видеопросмотра.

Ворота «Спартака» защищал Александр Максименко, который отразил несколько опасных ударов.

Первый матч команд в Москве 3 апреля также закончился победой «Зенита» (2:1), у которого дубль оформил Педро.

«Спартак» проводил первый матч после отставки Гильермо Абаскаля. Командой руководил Владимир Слишкович.

На 64-й минуте на поле впервые с 10 марта вышел защитник Георгий Джикия, которому Александр Соболев отдал капитанскую повязку.

Матч посетили более 56 470 зрителей.

В финале «пути РПЛ» соперником «Зенита» будет действующий обладатель трофея — московский ЦСКА.

«Спартак» вслед за проигравшей ЦСКА «Балтикой» выбыл в нижнюю сетку плей-офф и сыграет во втором полуфинальном этапе «пути регионов», куда ранее вышли «Динамо» и «Ростов».

Последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в Санкт-Петербурге в мае 2012 года в РПЛ (3:2).