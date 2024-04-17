«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал «пути РПЛ» Кубка
Петербургский «Зенит» пробился в финал «пути РПЛ» Кубка России, победив дома московский «Спартак» в ответном полуфинальном матче.
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. На 86-й минуте у хозяев забил Матео Кассьерра, но гол отменили после видеопросмотра.
Ворота «Спартака» защищал Александр Максименко, который отразил несколько опасных ударов.
Первый матч команд в Москве 3 апреля также закончился победой «Зенита» (2:1), у которого дубль оформил Педро.
«Спартак» проводил первый матч после отставки Гильермо Абаскаля. Командой руководил Владимир Слишкович.
На 64-й минуте на поле впервые с 10 марта вышел защитник Георгий Джикия, которому Александр Соболев отдал капитанскую повязку.
Матч посетили более 56 470 зрителей.
В финале «пути РПЛ» соперником «Зенита» будет действующий обладатель трофея — московский ЦСКА.
«Спартак» вслед за проигравшей ЦСКА «Балтикой» выбыл в нижнюю сетку плей-офф и сыграет во втором полуфинальном этапе «пути регионов», куда ранее вышли «Динамо» и «Ростов».
Последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в Санкт-Петербурге в мае 2012 года в РПЛ (3:2).
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