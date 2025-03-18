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Карпин рассказал о беседе с критиковавшим сборную России Глушенковым

Футболист в прошлом году говорил, что ему было бы интереснее тренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть с Вьетнамом. По словам Карпина, он удовлетворен разговором с Глушенковым, который заявил о желании играть за сборную
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал на пресс-конференции, что поговорил с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым, который ранее критиковал соперников национальной команды.

«Да, говорил. И да — я удовлетворен. Я услышал ответ, он сказал, что хочет приезжать в сборную», — сказал Карпин.

В прошлом году Глушенков говорил, что ему было бы интереснее тренироваться с бразильскими легионерами «Зенита», чем выступать за сборную против команд вроде Вьетнама и Таиланда. Позднее Карпин все равно вызвал Глушенкова в сборную, чтобы «глаза в глаза» поговорить с футболистом, но тот получил травму.

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Сейчас же Глушенков наконец-то доехал до расположения национальной команды. Он был вызван на матчи с Гренадой и Замбией.

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта, с Замбией — 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Глушенков
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