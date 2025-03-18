Карпин фразой «меня не нагнули» ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную

Карпин фразой «меня не нагнули» ответил на вопрос о Дзюбе в сборной

Главный тренер национальной команды заявил, что 36-летний форвард заслужил свое возвращение в сборную России

Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил на пресс-конференции, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заслужил вызов в национальную команду, а предположения, что он прогнулся под давлением РФС, не соответствуют действительности.

Дзюбу вызвали в сборную впервые с 2021 года. При этом сам Карпин до этого говорил, что тема вызова 36-летнего в сборную «не стоит выеденного яйца», ведь уже давно решили не вызывать возрастных игроков, на которых нельзя будет рассчитывать, когда национальная команда вернется на международную арену.

Ведущий программы «Это футбол, брат» Тимур Гурцкая заявил, что Дзюба был вызван в сборную, потому что Карпина «нагнули».

«Думаете, менеджер РФС может меня нагнуть? Можете сказать конкретно? Нет? Меня не нагнули, кто меня может нагнуть в РФС? <...> Люди меняются. Артем это заслужил, мне захотелось», — сказал Карпин.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов, он делит с Александром Кержаковым лидерство по забитым мячам в национальной команде.