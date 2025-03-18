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Карпин фразой «меня не нагнули» ответил на вопрос о Дзюбе в сборной

Карпин фразой «меня не нагнули» ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную
Главный тренер национальной команды заявил, что 36-летний форвард заслужил свое возвращение в сборную России
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил на пресс-конференции, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заслужил вызов в национальную команду, а предположения, что он прогнулся под давлением РФС, не соответствуют действительности.

Дзюбу вызвали в сборную впервые с 2021 года. При этом сам Карпин до этого говорил, что тема вызова 36-летнего в сборную «не стоит выеденного яйца», ведь уже давно решили не вызывать возрастных игроков, на которых нельзя будет рассчитывать, когда национальная команда вернется на международную арену.

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Артем Дзюба

Ведущий программы «Это футбол, брат» Тимур Гурцкая заявил, что Дзюба был вызван в сборную, потому что Карпина «нагнули».

«Думаете, менеджер РФС может меня нагнуть? Можете сказать конкретно? Нет? Меня не нагнули, кто меня может нагнуть в РФС? <...> Люди меняются. Артем это заслужил, мне захотелось», — сказал Карпин.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей и забил 30 голов, он делит с Александром Кержаковым лидерство по забитым мячам в национальной команде.

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Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин Артем Дзюба
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