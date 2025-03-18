Дзюба признался, что «переобулся» после возвращения в сборную России
Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил на пресс-конференции, что изменил свое отношение к команде Гренады.
Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную. При этом еще за день до вызова форвард тольяттинского «Акрона» говорил, что ему не хотелось бы забивать соперникам уровня Гренады или Брунея.
«Можно сказать, что я переобулся. Сейчас шли мимо Гренады — все футболисты с меня ростом. Надо будет попотеть, это не Бруней. Я, как и любой футболист, склонен неправильно выражаться», — сказал Дзюба, добавив, что рад снова оказаться в сборной.
Дзюба с 30 голами делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.
Матч против Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, состоится 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве. В прошлом году сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив Бруней со счетом 11:0.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов