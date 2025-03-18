Дзюба признался, что «переобулся» после возвращения в сборную России

По словам Дзюбы, все футболисты команды Гренады с него ростом и сборной России придется попотеть в предстоящем матче

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил на пресс-конференции, что изменил свое отношение к команде Гренады.

Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную. При этом еще за день до вызова форвард тольяттинского «Акрона» говорил, что ему не хотелось бы забивать соперникам уровня Гренады или Брунея.

«Можно сказать, что я переобулся. Сейчас шли мимо Гренады — все футболисты с меня ростом. Надо будет попотеть, это не Бруней. Я, как и любой футболист, склонен неправильно выражаться», — сказал Дзюба, добавив, что рад снова оказаться в сборной.

Дзюба с 30 голами делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.

Матч против Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, состоится 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве. В прошлом году сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив Бруней со счетом 11:0.