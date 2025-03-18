Тренер заявила, что Андреева приближается к победе на «Большом шлеме»
Российская теннисистка Мирра Андреева может в ближайшее время выиграть турнир «Большого шлема», заявила тренер 17-летней спортсменки Кончита Мартинес.
Андреева выиграла два подряд турнира категории WTA-1000 и поднялась на шестое место в мировом рейтинге.
«Она приближается [к победе на турнире «Большого шлема»]. У нее нет предела для успехов. Если она будет терпеливой, не будет торопить события, продолжит учиться, не торопя события, чтобы выиграть «Большой шлем» слишком быстро, и всегда будет сохранять ясную голову, она может стать великим игроком и выиграть несколько «Больших шлемов», — цитирует Мартинес TennisUpToDate.
По словам испанки, которая сама поднималась до второго места в рейтинге WTA, она постоянно говорит Андреевой, что нужно твердо стоять на земле. «Пока я здесь, я не хочу, чтобы она зазнавалась. Это было бы серьезной ошибкой», — добавила Мартинес.
Всего на счету Андреевой теперь три трофея WTA за карьеру. В календаре WTA престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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