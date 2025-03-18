Тренер заявила, что Андреева приближается к победе на «Большом шлеме»

Кончита Мартинес, тренер 17-летней россиянки, заявила, что у ее подопечной нет пределов для успехов. По словам испанки, она сделает все, чтобы Андреева не зазнавалась после своих успехов, потому что это стало бы большой ошибкой

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева может в ближайшее время выиграть турнир «Большого шлема», заявила тренер 17-летней спортсменки Кончита Мартинес.

Андреева выиграла два подряд турнира категории WTA-1000 и поднялась на шестое место в мировом рейтинге.

«Она приближается [к победе на турнире «Большого шлема»]. У нее нет предела для успехов. Если она будет терпеливой, не будет торопить события, продолжит учиться, не торопя события, чтобы выиграть «Большой шлем» слишком быстро, и всегда будет сохранять ясную голову, она может стать великим игроком и выиграть несколько «Больших шлемов», — цитирует Мартинес TennisUpToDate.

По словам испанки, которая сама поднималась до второго места в рейтинге WTA, она постоянно говорит Андреевой, что нужно твердо стоять на земле. «Пока я здесь, я не хочу, чтобы она зазнавалась. Это было бы серьезной ошибкой», — добавила Мартинес.

Всего на счету Андреевой теперь три трофея WTA за карьеру. В календаре WTA престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.