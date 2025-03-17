Россиянка впервые за 9 лет вошла в топ-6 рейтинга WTA

Мирра Андреева поднялась с 11-го на шестое место в рейтинге WTA после сенсационной победы на престижном турнире. В последний раз из россиянок на столь высокую строчку поднималась Мария Шарапова

Мирра Анрдеева (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который опубликован на сайте организации.

Россиянка занимала 11-ю строчку и благодаря победе на престижном турнире WTA-1000 впервые в карьере вошла в топ-10. До нынешней недели девятое место было лучшим результатом для 17-летней россиянки, которая дебютировала в топ-10 в конце февраля.

Мирра Андреева стала первой россиянкой с 2016 года, которой удалось подняться выше седьмого места в рейтинге. Мария Шарапова начала 2016 год с четвертого места, но из-за отстранения за допинг и последующей дисквалификации вскоре выбыла из топ-20.

Андреева дебютировала во взрослом теннисе весной 2023 года в возрасте 16 лет. С 22 февраля 2025 года она выиграла два «тысячника». Она стала самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.

Андреева стала третьей в списке самых молодых победительниц турнира в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).

Россиянка стала третьим игроком за последние 40 лет, победившим первую и вторую ракетки мира на одном турнире до достижения 18-летия — после Штеффи Граф (1987) и Серены Уильямс (1999). Она также стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой (в 2005-м), обыгравшей первый номер рейтинга в финале.

Всего на счету россиянки теперь три трофея WTA за карьеру. В календаре WTA престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.