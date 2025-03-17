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Россиянка впервые за 9 лет вошла в топ-6 рейтинга WTA

Мирра Андреева поднялась с 11-го на шестое место в рейтинге WTA после сенсационной победы на престижном турнире. В последний раз из россиянок на столь высокую строчку поднималась Мария Шарапова
Мирра Анрдеева
Мирра Анрдеева (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который опубликован на сайте организации.

Россиянка занимала 11-ю строчку и благодаря победе на престижном турнире WTA-1000 впервые в карьере вошла в топ-10. До нынешней недели девятое место было лучшим результатом для 17-летней россиянки, которая дебютировала в топ-10 в конце февраля.

Мирра Андреева стала первой россиянкой с 2016 года, которой удалось подняться выше седьмого места в рейтинге. Мария Шарапова начала 2016 год с четвертого места, но из-за отстранения за допинг и последующей дисквалификации вскоре выбыла из топ-20.

Андреева дебютировала во взрослом теннисе весной 2023 года в возрасте 16 лет. С 22 февраля 2025 года она выиграла два «тысячника». Она стала самой молодой чемпионкой соревнований этой серии.

Андреева стала третьей в списке самых молодых победительниц турнира в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).

Мирра Андреева победила Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Спорт
Мирра Андреева


Россиянка стала третьим игроком за последние 40 лет, победившим первую и вторую ракетки мира на одном турнире до достижения 18-летия — после Штеффи Граф (1987) и Серены Уильямс (1999). Она также стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой (в 2005-м), обыгравшей первый номер рейтинга в финале.

Всего на счету россиянки теперь три трофея WTA за карьеру. В календаре WTA престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

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Персоны
Руслан Алиев
Мирра Андреева WTA Мария Шарапова теннис
Мария Шарапова фото

Мария Шарапова

спортсменка, теннисистка
19 апреля 1987 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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