Мирра Андреева победила Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка выиграла второй крупный турнир за месяц и стала самой молодой чемпионкой в WTA со времен Шараповой, обыгравшей в финале первую ракетку мира

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева победила лучшую теннисистку мира белоруску Арину Соболенко в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе, который относится к престижной категории WTA-1000.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Россиянка победила Соболенко второй раз за шесть матчей.

Андреева выиграла второй «тысячник» за месяц — 22 февраля она победила на турнире в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии. Всего на счету россиянки теперь три трофея WTA за карьеру.

Андреева стала третьей в списке самых молодых победительниц турнира в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).

Россиянка стала третьим игроком за последние 40 лет, победившим первую и вторую ракеток мира на одном турнире до достижения 18-летия — после Штеффи Граф (1987) и Серены Уильямс (1999). Она также стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой (в 2005-м), обыгравшей первого номера рейтинга в финале.

За победу Андреева получит более $1,2 млн призовых и тысячу очков, что позволит ей подняться на шестую строчку в мировом рейтинге.

В календаре Женской теннисной ассоциации (WTA) престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.