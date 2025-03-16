Мирра Андреева победила Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка России Мирра Андреева победила лучшую теннисистку мира белоруску Арину Соболенко в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе, который относится к престижной категории WTA-1000.
Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3.
Россиянка победила Соболенко второй раз за шесть матчей.
Андреева выиграла второй «тысячник» за месяц — 22 февраля она победила на турнире в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии. Всего на счету россиянки теперь три трофея WTA за карьеру.
Андреева стала третьей в списке самых молодых победительниц турнира в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).
Россиянка стала третьим игроком за последние 40 лет, победившим первую и вторую ракеток мира на одном турнире до достижения 18-летия — после Штеффи Граф (1987) и Серены Уильямс (1999). Она также стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой (в 2005-м), обыгравшей первого номера рейтинга в финале.
За победу Андреева получит более $1,2 млн призовых и тысячу очков, что позволит ей подняться на шестую строчку в мировом рейтинге.
В календаре Женской теннисной ассоциации (WTA) престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
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