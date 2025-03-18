Каковы шансы Мирры Андреевой стать первой ракеткой мира

Первая ракетка России Мирра Андреева выиграла два престижных турнира подряд и поднялась на шестую строчку в рейтинге WTA. Что говорят о перспективах теннисистки — в материале «РБК Спорт»

Мирра Андреева (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на шестое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она стала первой россиянкой с 2016 года, которой удалось подняться выше седьмого места в рейтинге.

Андреева 16 марта победила лучшую теннисистку мира Арину Соболенко (Белоруссия) в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе, который относится к престижной категории WTA 1000. С 22 февраля 2025 года она выиграла два «тысячника». Российская спортсменка стала самой молодой чемпионкой соревнований этой серии и третьей в списке самых молодых победительниц турнира в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).

Андреева стала третьей спортсменкой за последние 40 лет, победившей первую и вторую ракетки мира на одном турнире до достижения 18-летия, — после Штеффи Граф (1987) и Серены Уильямс (1999). Она также стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой (в 2005-м), обыгравшей первый номер рейтинга в финале.

Всего на счету россиянки теперь три трофея WTA. В календаре всемирной ассоциации престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

Что говорят о результатах Андреевой

Представитель СССР в Международной федерации тенниса (1983–1990) Виктор Янчук отметил, что Андреева оправдала надежды специалистов. «В Мирру верили все наши соотечественники, не только специалисты. Вот она и оправдала надежды. И надо сказать, что это уже серьезная, конкретная заявка на победы во всех соревнованиях по масштабу, по сложности, включая турниры «Большого шлема». Она играла с сильнейшими», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Янчук не исключил, что в течение 2025 года Андреева может стать первой ракеткой мира. «Теперь, я думаю, у нее есть хорошая перспектива на ближайший период, может быть, в течение этого года, в крайнем случае — следующего, стать первой теннисисткой в рейтинге. Такие шансы у нее есть: в конце года она может это сделать, выиграв какие-то турниры. Она претендует на победу в каком-то из оставшихся «Больших шлемов». А их три — Франция, Англия и США. У нее еще есть время», — пояснил Янчук.

«На самом деле Мирра с каждой из топовых теннисисток может играть как минимум на равных, а то и с преимуществом. У нее врожденный талант. Потому что игрок должен прежде всего хорошо мыслить, соображать, что происходит на корте, находить правильные, наиболее эффективные и неожиданные решения. Это ее сильная сторона. Также она и мяч хорошо чувствует, поэтому у нее вариативность большая в приемах. Ранее была сложность в том, что она была еще юной и физически не такой сильной. Но в свои 17 лет она показала, что держит игру, держит атаки сильнейших соперниц и контратакует. Она готова к самым суровым боям», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский сказал корреспонденту «РБК Спорт», что на последних двух турнирах Андреева продемонстрировала «фантастический результат».

«Два турнира подряд у Мирры фантастический результат. Плюс в таком возрасте — это феноменально. Поэтому, конечно, она оправдывает все надежды, которые на нее возлагали, и даже больше. Мало кто ожидал, что будет такой результат. Это неимоверно сложно — держать такую форму, перелететь на другой континент и там продолжать побеждать», — отметил Ольховский «РБК Спорт».

По мнению Ольховского, если Андреева будет продолжать так же выступать, то она имеет шансы выиграть турнир «Большого шлема» в этом сезоне. «Сейчас не надо форсировать и оказывать какое-то давление на Мирру. На мой взгляд, самое главное, чтобы без травм, здоровая, так же продолжала играть. Результат придет однозначно, и рейтинг тоже. Если она так же будет играть, то, конечно, может выиграть турнир «Большого шлема» в этом сезоне, обыграв практически всех ведущих на таких турнирах. Естественно, что «Большой шлем» — это другое, но с игрой, которую она сейчас показывает, все возможно», — считает он.

Победительница трех турниров WTA Елена Брюховец отметила, что Андреева в матче с Соболенко продемонстрировала игру на высочайшем уровне.

«Вне зависимости от своего возраста Мирра показывает зрелую игру, обыгрывает игроков, которые стоят в топ-10. Она в первый раз выиграла Арину Соболенко. Это хорошо для российского тенниса и молодого поколения, которое будет вдохновлено ее результатами. Она показывает суперзрелый уверенный теннис. Где-то там нервозность была в первом сете с Соболенко, но на протяжении последних матчей она показывает игры на высочайшем уровне, очень уверенно и очень грамотно играет все матчи с разными соперниками, которые показывают разные стили игры. Ее соперники имеют огромный опыт выступлений, который кратно выше, чем у нее, и это очень приятно. Надеемся, что Мирра пришла на вершину женского тенниса на долгие годы», — прокомментировала она «РБК Спорт».

Брюховец также выразила надежду, что в ближайшем будущем Андреева сможет стать первым номером рейтинга WTA.

«Сложно сказать, когда Мирра станет первой в мире, потому что влияет очень много факторов. Пока нет никаких предпосылок, что она супернервничает или у нее есть какие-то авторитеты, с кем она боится играть или с кем ей неудобно. Матч с Ариной показал, что она может адаптироваться к любым соперникам. Нужно отметить, что предсезонная подготовка была проведена очень большое количество времени. Удивилась физической кондиции Мирры. Она стала мощнее, сильнее. Основной вопрос, чтобы не было травм и она смогла ровно играть в течение всего сезона. Рядом с ней очень опытный тренер, игрок и команда, поэтому расписание ее выступлений тоже будет, я уверена, составляться очень грамотно. Надеемся, что в недалеком будущем мы Мирру увидим на первой строчке», — резюмировала она.