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Чемпиона Паралимпиады назначили шефом российской миссии на Играх в Париже

Чемпион Паралимпиады Потехин стал шефом российской миссии на Играх в Париже
В паралимпийском комитете заявили, что еще не приняли окончательного решения по участию в Играх. Шефом миссии спортсменов-паралимпийцев и вспомогательного персонала в случае поездки в Париж будет парафутболист Иван Потехин
Иван Потехин
Иван Потехин (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Шефом миссии российских паралимпийцев на Играх в Париже назначен чемпион Паралимпиады в Лондоне по футболу для лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

В ПКР отметили, что окончательное решение о выступлении на Играх в Париже еще не принято, но организация проводит подготовку к соревнованиям в соответствии с регламентом.

Потехину 42 года, он серебряный призер Игр-2008 и бронзовый медалист Олимпиады-2004 по футболу 7х7, трехкратный чемпион мира, бывший капитан сборной России. Является президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом.

Ранее в ПКР заявляли, что, по предварительным подсчетам, в Париже могут выступить 125 спортсменов.

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6 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) назвал условия выступления россиян на Играх в нейтральном статусе.

В частности, россияне не будут участвовать в параде на церемонии открытия 28 августа или иметь знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября. Россияне будут соревноваться в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes).

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В ПКР эти условия назвали дискриминацией.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

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