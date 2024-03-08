Кремль призвал побеждать на Паралимпиаде, вопреки «плохим» ограничениям

Песков назвал плохими ограничения для российских спортсменов на Паралимпиаде

Пресс-секретарь президента Песков раскритиковал критерии допуска на Паралимпийские игры, но отметил, что «все равно надо соревноваться и побеждать»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал плохими критерии допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

«Плохо, плохо. Очень плохо, — сказал ТАСС Песков. — Но все равно надо соревноваться и побеждать».

В среду, 6 марта, Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе, в соответствии с которым им запрещено использовать национальную символику и участвовать в церемониях открытия и закрытия. Российские спортсмены должны будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes).

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали условия выступления россиян на Играх дискриминационными и несправедливыми. В организации сообщили, что в Париже смогут выступить порядка 125 россиян.

Позднее президент ПКР Павел Рожков заявил, что окончательное решение об участии российских спортсменов в Паралимпиаде еще не принято.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.