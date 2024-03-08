Кремль призвал побеждать на Паралимпиаде, вопреки «плохим» ограничениям
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал плохими критерии допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.
«Плохо, плохо. Очень плохо, — сказал ТАСС Песков. — Но все равно надо соревноваться и побеждать».
В среду, 6 марта, Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе, в соответствии с которым им запрещено использовать национальную символику и участвовать в церемониях открытия и закрытия. Российские спортсмены должны будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes).
В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали условия выступления россиян на Играх дискриминационными и несправедливыми. В организации сообщили, что в Париже смогут выступить порядка 125 россиян.
Позднее президент ПКР Павел Рожков заявил, что окончательное решение об участии российских спортсменов в Паралимпиаде еще не принято.
Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.
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