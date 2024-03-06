Паралимпийский комитет назвал дискриминацией условия участия в Играх-2024
Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал несправедливыми и дискриминационными условия участия россиян в Играх в Париже, в соответствии с которыми они не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия. Об этом сообщается в релизе ПКР.
Ранее в среду, 6 марта, Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал условия участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе. Они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн IPC.
«Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран», — заявили в ПКР.
В организации отметили, что предварительно состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов, это количество может меняться в зависимости от допуска и распределения оргкомитетом прямых приглашений на Игры.
В частности, в соревнованиях по плаванию россиянам подтвердили 42 квоты, у россиян есть шансы квалифицировать в шести из 22 видов (легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис). На соревнования по дзюдо, стрельбе из лука и пауэрлифтингу россияне смогут попасть только по прямым приглашениям IPC и федераций.
Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.
В Токио в 2021 году поехало 243 российских спортсмена, которые выступали под флагом ПКР и завоевали 118 медалей.
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