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Паралимпийский комитет назвал дискриминацией условия участия в Играх-2024

ПКР назвал дискриминацией условия участия россиян в Играх в Париже
В ПКР заявили, что условия IPC лишают россиян права на национальную идентичность и ставят их в неравное положение по сравнению с другими спортсменами. Всего на Игры могут поехать почти вдвое меньше россиян, чем в Токио
Российский паралимпиец Виталий Гриценко на Играх в Токио
Российский паралимпиец Виталий Гриценко на Играх в Токио (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал несправедливыми и дискриминационными условия участия россиян в Играх в Париже, в соответствии с которыми они не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия. Об этом сообщается в релизе ПКР.

Ранее в среду, 6 марта, Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал условия участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе. Они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн IPC.

«Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран», — заявили в ПКР.

В организации отметили, что предварительно состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов, это количество может меняться в зависимости от допуска и распределения оргкомитетом прямых приглашений на Игры.

Российские паралимпийцы не примут участия в церемонии открытия Игр-2024
Спорт
Фото:Wang He / Getty Images

В частности, в соревнованиях по плаванию россиянам подтвердили 42 квоты, у россиян есть шансы квалифицировать в шести из 22 видов (легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис). На соревнования по дзюдо, стрельбе из лука и пауэрлифтингу россияне смогут попасть только по прямым приглашениям IPC и федераций.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

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В Токио в 2021 году поехало 243 российских спортсмена, которые выступали под флагом ПКР и завоевали 118 медалей.

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Анна Сатдинова
Паралимпиада Паралимпийский комитет России
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