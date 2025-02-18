Вторая ракетка мира назвал странной дисквалификацию Синнера на 3 месяца

Немецкий теннисист считает, что такое отстранение Синнера при условии, что он нарушил антидопинговые правила, является недостаточным. Если же итальянец невиновен, то отстранения быть вообще не должно, добавил Зверев

Александр Зверев (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Вторая ракетка мира Александр Зверев считает странной трехмесячную дисквалификацию лидера мирового рейтинга Янника Синнера за допинг. Об этом немецкий теннисист заявил порталу Clay.

«Есть два варианта. Либо вы не виноваты и не должны получать никакого отстранения вообще. Потому что раз вины нет, то вас и не должны наказывать. Но если вы виноваты, то я думаю, что за прием стероидов три месяца — это не отстранение. Так что если он невиновен, то его не должны отстранять на три месяца, а если виновен, то это странновато», — сказал Зверев.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера, по которому теннисист согласился на трехмесячную дисквалификацию — до 4 мая. После этого соглашения WADA отозвало свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Синнер в 2024 году дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Он избежал дисквалификации, но WADA тогда подало апелляцию в CAS.

Из-за дисквалификации Синнер пропустит в том числе турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Он лишится 2100 рейтинговых очков, но, скорее всего, сохранит звание первой ракетки мира. Звереву нужно будет за эти три месяца набрать 2550 очков, чтобы обойти Синнера.