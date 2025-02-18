 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бублик заявил, что на месте Синнера его отстранили бы на четыре года

Бублик — о дисквалификации Синнера: меня бы отстранили на четыре года
Казахстанский теннисист считает, что существующая антидопинговая система непрозрачна и если Синнер смог договориться о сроках отстранения, то и у других должна быть такая возможность
Александр Бублик
Александр Бублик (Фото: Global Look Press)

Представитель Казахстана Александр Бублик заявил на YouTube-канале BB Tennis, что на месте отстраненного на три месяца итальянского теннисиста Янника Синнера, его бы дисквалифицировали на четыре года.

«Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово. Если есть возможность договариваться, она должна быть предоставлена всем. Они же прямым текстом сказали, что договорились. Как? С кем? Тогда мы тоже можем договариваться? Мне кажется, меня бы на четыре года отстранили. И всех нас, вместе взятых», — сказал Бублик.

Джокович назвал несправедливой дисквалификацию Синнера за допинг
Спорт
Новак Джокович

Бублик отметил, что в нынешней допинговой системе нет никакой прозрачности. «Мы не понимаем, что там вообще происходит», — заявил он

По словам Бублика, он расстроился бы, если бы проиграл провалившему допинг-тест Синнеру на турнирах Большого шлема. «Мне все равно, он у меня «Шлемы» не забирает. Он меня обыграет, если употреблял, и, если не употреблял, тоже обыграет. Если бы я был в позиции, когда проиграл ему два-три финала «Шлема», то расстроился бы», — отметил Бублик.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте 2024 года дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Итальянец избежал дисквалификации, но WADA тогда решило подать апелляцию в CAS. В феврале WADA заключило соглашение, согласно которому теннисист согласился на трехмесячное отстранение.

На счету Синнера 19 титулов на турнирах ATP, в том числе три победы на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).

Следите за переговорами России и США в Telegram

Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
теннис Янник Синнер Александр Бублик допинг
Материалы по теме
Джокович назвал несправедливой дисквалификацию Синнера за допинг
Спорт
Свёнтек заявила, что допинг-скандалы сделали ее и Синнера знаменитостями
Спорт
Даниил Медведев увидел в деле Синнера возможность торговаться с WADA
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Реестр недобросовестных поставщиков: почему в него попадают и как выйтиPro, 11:01
Глава РФПИ назвал провальной политику США по сдерживанию РоссииПолитика, 11:01
Honda назвала условие для возобновления переговоров о слиянии с NissanАвто, 11:00
Бастрыкин взял на контроль дело о попытке изнасилования в такси в СамареОбщество, 10:55
Дмитриев заявил о необходимости совместных проектов с СШАПолитика, 10:48
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Медведев назвал атаку на КТК ударом «отчаявшегося» Зеленского по ТрампуПолитика, 10:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мозг мощнее, чем вы думаете. 5 техник, которые помогут запомнить большеPro, 10:43
FT сообщила о расколе в Европе насчет отправки войск на УкраинуПолитика, 10:43
Появилось видео начала переговоров России и США в Саудовской АравииПолитика, 10:41
Дом лучшего бомбардира в истории сборной Франции ограбили в СШАСпорт, 10:37
Макрон заявил об угрозе новых минских соглашений по УкраинеПолитика, 10:36
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов на фоне коррекции после раллиИнвестиции, 10:35
Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии⁠Политика, 10:33