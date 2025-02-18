Бублик — о дисквалификации Синнера: меня бы отстранили на четыре года

Бублик заявил, что на месте Синнера его отстранили бы на четыре года

Казахстанский теннисист считает, что существующая антидопинговая система непрозрачна и если Синнер смог договориться о сроках отстранения, то и у других должна быть такая возможность

Александр Бублик (Фото: Global Look Press)

Представитель Казахстана Александр Бублик заявил на YouTube-канале BB Tennis, что на месте отстраненного на три месяца итальянского теннисиста Янника Синнера, его бы дисквалифицировали на четыре года.

«Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово. Если есть возможность договариваться, она должна быть предоставлена всем. Они же прямым текстом сказали, что договорились. Как? С кем? Тогда мы тоже можем договариваться? Мне кажется, меня бы на четыре года отстранили. И всех нас, вместе взятых», — сказал Бублик.

Бублик отметил, что в нынешней допинговой системе нет никакой прозрачности. «Мы не понимаем, что там вообще происходит», — заявил он

По словам Бублика, он расстроился бы, если бы проиграл провалившему допинг-тест Синнеру на турнирах Большого шлема. «Мне все равно, он у меня «Шлемы» не забирает. Он меня обыграет, если употреблял, и, если не употреблял, тоже обыграет. Если бы я был в позиции, когда проиграл ему два-три финала «Шлема», то расстроился бы», — отметил Бублик.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте 2024 года дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Итальянец избежал дисквалификации, но WADA тогда решило подать апелляцию в CAS. В феврале WADA заключило соглашение, согласно которому теннисист согласился на трехмесячное отстранение.

На счету Синнера 19 титулов на турнирах ATP, в том числе три победы на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).