Джокович назвал несправедливой дисквалификацию Синнера за допинг

По словам сербского теннисиста, ему кажется странным, что Янник Синнер отстранен на три месяца «из-за некоторых ошибок и халатности некоторых членов его команды»

Новак Джокович (Фото: Global Look Press)

Трехмесячная дисквалификация первой ракетки мира итальянца Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил является несправедливой, такое мнение на пресс-конференции выразил сербский теннисист Новак Джокович, которого цитирует Doha News.

«Я разговаривал с несколькими игроками в раздевалке, причем не только в последние несколько дней, но и в предыдущие месяцы. Большинство из них недовольны тем, как разворачивался весь этот процесс, считают его несправедливым. Синнер и Свёнтек невиновны, это доказано, но не перестает указывать на некоторые несоответствия в антидопинговой системе», — сказал Джокович.

По словам Джоковича, ему и другим теннисистам кажется странным, что Синнер отстранен на три месяца «из-за некоторых ошибок и халатности некоторых членов его команды, которые тем не менее работают в туре».

Он отметил, что пришло время заняться системой, потому что эта «структура, очевидно, не работает для борьбы с допингом». «Надеюсь, что в ближайшем будущем руководящие органы наших туров и теннисной экосистемы объединятся и попытаются найти более эффективный способ борьбы с этими процессами», — добавил Джокович.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте 2024 года дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Итальянец избежал дисквалификации, но WADA тогда решило подать апелляцию в CAS. В феврале WADA заключило соглашение, согласно которому теннисист согласился на трехмесячное отстранение.

На счету Синнера 19 титулов на турнирах ATP, в том числе три победы на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек сдала положительную пробу в августе 2024 года и смогла доказать, что триметазидин оказался в ее таблетках мелатонина, которые она принимала из-за проблем со сном. Этот препарат является регулируемым в Польше, теннисистка приобрела его в «надежной» аптеке. ITIA наказало польку дисквалификацией на месяц.