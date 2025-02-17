Свёнтек заявила, что допинг-скандалы сделали ее и Синнера знаменитостями

Свёнтек и Синнер, на тот момент первые ракетки мира, сдали положительные допинг-пробы и получили, соответственно, месяц и три месяца отстранения. Польская теннисистка считает, что в этих случаях нет «какого-либо влияния или связи»

Ига Свёнтек (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек, отбывшая короткое отстранение за допинг, заявила, что желает итальянцу Яннику Синнеру просто пережить дисквалификацию и вернуться в теннис. Слова польки приводит пресс-служба турнира WTA в Дубае.

Свёнтек в 2024 году отстранили только на месяц за триметазидин, которым были загрязнены ее таблетки для засыпания (мелатонин), а Синнер договорился с WADA о трехмесячной дисквалификации вместо срока в один-два года за клостебол, который он объяснил спреем своего физиотерапевта.

«Все случаи разные, каждая история отличается, конечно. Из-за этих ситуаций мы с Янником что-то вроде знаменитостей, причем не только из-за игры в теннис», — сказала Свёнтек.

На вопрос о том, не вызывает ли у нее стресс постоянное упоминание ее дела в ситуации с Синнером, Свёнтек сказала, что не видит в этих случаях «какого-либо влияния или связи», поскольку они слишком разные.

Синнер отстранен до 4 мая.