Свёнтек заявила, что допинг-скандалы сделали ее и Синнера знаменитостями
Вторая ракетка мира Ига Свёнтек, отбывшая короткое отстранение за допинг, заявила, что желает итальянцу Яннику Синнеру просто пережить дисквалификацию и вернуться в теннис. Слова польки приводит пресс-служба турнира WTA в Дубае.
Свёнтек в 2024 году отстранили только на месяц за триметазидин, которым были загрязнены ее таблетки для засыпания (мелатонин), а Синнер договорился с WADA о трехмесячной дисквалификации вместо срока в один-два года за клостебол, который он объяснил спреем своего физиотерапевта.
«Все случаи разные, каждая история отличается, конечно. Из-за этих ситуаций мы с Янником что-то вроде знаменитостей, причем не только из-за игры в теннис», — сказала Свёнтек.
На вопрос о том, не вызывает ли у нее стресс постоянное упоминание ее дела в ситуации с Синнером, Свёнтек сказала, что не видит в этих случаях «какого-либо влияния или связи», поскольку они слишком разные.
Синнер отстранен до 4 мая.
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