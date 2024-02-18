Аделия Петросян стала чемпионкой Спартакиады в женском одиночном катании

Ученица Этери Тутберидзе набрала 252,97 балла. Второе место заняла Анна Фролова, третье — Ксения Синицына

Аделия Петросян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Аделия Петросян одержала победу в женском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших. Соревнования фигуристов прошли в Магнитогорске.

В сумме за короткую и произвольную программу ученица Этери Тутберидзе получила 252,97 балла.

Второе место заняла Анна Фролова (225,98), третьей стала Ксения Синицына (224,65).

16-летняя Петросян является действующей чемпионкой России. В нынешнем сезоне она также выиграла два этапа Гран-при России, стала второй на чемпионате страны по прыжкам.

Ранее на Спартакиаде золото в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко победил у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали лучшими в соревнованиях спортивных пар.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.