Аделия Петросян стала чемпионкой Спартакиады в женском одиночном катании
Аделия Петросян одержала победу в женском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших. Соревнования фигуристов прошли в Магнитогорске.
В сумме за короткую и произвольную программу ученица Этери Тутберидзе получила 252,97 балла.
Второе место заняла Анна Фролова (225,98), третьей стала Ксения Синицына (224,65).
16-летняя Петросян является действующей чемпионкой России. В нынешнем сезоне она также выиграла два этапа Гран-при России, стала второй на чемпионате страны по прыжкам.
Ранее на Спартакиаде золото в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко победил у мужчин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали лучшими в соревнованиях спортивных пар.
Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.
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