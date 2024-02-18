Мишина и Галлямов стали чемпионами Спартакиады в парном катании
Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на Спартакиаде сильнейших. Соревнования фигуристов проходят в Магнитогорске.
В сумме за короткую и произвольную программу они получили 239,11 балла.
Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (230,79), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (218,70).
Ранее на Спартакиаде золото в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко победил у мужчин. Позднее в воскресенье будут разыграны медали у женщин.
Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.
Мишина и Галлямов на Олимпиаде в Пекине завоевали бронзу в личном турнире и командном турнире. Они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022).
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри