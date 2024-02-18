Мишина и Галлямов стали чемпионами Спартакиады в парном катании

Мишина и Галлямов стали чемпионами Спартакиады в парном катании

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на Спартакиаде сильнейших. Соревнования фигуристов проходят в Магнитогорске.

В сумме за короткую и произвольную программу они получили 239,11 балла.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (230,79), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (218,70).

Ранее на Спартакиаде золото в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко победил у мужчин. Позднее в воскресенье будут разыграны медали у женщин.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.

Мишина и Галлямов на Олимпиаде в Пекине завоевали бронзу в личном турнире и командном турнире. Они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022).