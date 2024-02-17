 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Степанова и Букин завоевали золото Спартакиады в танцах на льду

Фигуристы Степанова и Букин завоевали золото Спартакиады в танцах на льду
Серебро на турнире в Магнитогорске получили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, бронзу — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на Спартакиаде сильнейших. Соревнования фигуристов проходят в Магнитогорске.

В сумме на ритм-танец и произвольный танец они набрали 222,53 балла.

Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (211,44), третьими стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).

Фигурист Алиев пожаловался на отсутствие мотивации на турнирах в России
Спорт
Дмитрий Алиев

Позднее 17 февраля одиночники покажут произвольную программу, одиночницы — короткую. 18 февраля будут разыграны медали у женщин и спортивных пар.

Степанова и Букин — двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы, трехкратные чемпионы России. На Олимпиаде в Пекине они были шестыми.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
фигурное катание Спартакиада
Материалы по теме
Фигурист Семененко выиграл короткую программу на Спартакиаде
Спорт
Фигуристка Косторная рассказала о сроках восстановления после операции
Спорт
Фигуристка упала с прыжка и сильно ударилась головой на турнире в Кирове
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Китай назвал смерть Навального внутренним делом России Политика, 15:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 15:11
Российский призер ЧЕ по фигурному катанию завершил карьеру в 25 лет Спорт, 14:58
Депутата исключили из «Единой России» за слова о военных «зеках и бичах» Политика, 14:45
Матери Алексея Навального выдали документ о его смерти Политика, 14:32
Шольц призвал все страны ЕС договориться о гарантиях для Украины Политика, 14:27
Как онлайн-реклама влияет на покупки одежды в рознице РБК и Яндекс Реклама, 14:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ЕК допустила отправку доходов от активов России на оружие для Украины Политика, 14:16
Столтенберг заявил о превосходстве НАТО над Россией в военном плане Политика, 14:13
Степанова и Букин завоевали золото Спартакиады в танцах на льду Спорт, 14:10
В Запорожье сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 14:06
Захарова поспорила с Зеленским о причинах ухода ВСУ из Авдеевки Политика, 13:45
Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде Спорт, 13:35
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 13:30