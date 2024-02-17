Степанова и Букин завоевали золото Спартакиады в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на Спартакиаде сильнейших. Соревнования фигуристов проходят в Магнитогорске.
В сумме на ритм-танец и произвольный танец они набрали 222,53 балла.
Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (211,44), третьими стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).
Позднее 17 февраля одиночники покажут произвольную программу, одиночницы — короткую. 18 февраля будут разыграны медали у женщин и спортивных пар.
Степанова и Букин — двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы, трехкратные чемпионы России. На Олимпиаде в Пекине они были шестыми.
Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.
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