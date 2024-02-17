Фигурист Семененко стал победителем Спартакиады в одиночном катании

Фигурист Семененко стал победителем Спартакиады в одиночном катании

Действующий чемпион России показал результат 304,40 балла. Вторым стал Марк Кондратюк, третьим — Владислав Дикиджи

Евгений Семененко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Евгений Семененко одержал победу в соревнованиях одиночников на Спартакиаде сильнейших. Соревнования фигуристов проходят в Магнитогорске.

В сумме за короткую и произвольную программу Семененко получил 304,40 балла.

Второе место занял Марк Кондратюк (297,72), третьим стал Владислав Дикиджи (283,48).

20-летний Семененко побеждал на двух последних чемпионатах России. Он участник Олимпийских игр в Пекине (восьмое место), был бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (сезон 2021/22).

Ранее на Спартакиаде золото в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин.

Позднее в субботу одиночницы покажут короткую программу. 18 февраля будут разыграны медали у женщин и спортивных пар.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.