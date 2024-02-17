Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на Спартакиаде
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян лидирует на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске после короткой программы.
Ученица Этери Тутберидзе получила за прокат 86,29 балла, исполнив тройные аксель и лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.
Второе место у Анны Фроловой (76,55), третье — у Ксении Синицыной (75,75).
«Я довольна прокатом. Правда, почему‑то меня шатало весь прокат. Не нервничала, скорее держала все под контролем. Но чуть неуверенно ехала», — сказала после короткой программы Петросян, которую цитирует «Матч ТВ».
С произвольной программой одиночницы выступят в воскресенье, 18 февраля.
Петросян в декабре выиграла чемпионат России, а в прошлом сезоне — финал Гран-при России.
Ранее в мужском катании на Спартакиаде победил Евгений Семененко, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.
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