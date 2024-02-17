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Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на Спартакиаде

Фигуристка Петросян захватила лидерство на Спартакиаде после короткой программы
Тройку лидеров после короткой программы составили Аделия Петросян, Анна Фролова и Ксения Синицына. Произвольные программы фигуристки представят 18 февраля
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян лидирует на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске после короткой программы.

Ученица Этери Тутберидзе получила за прокат 86,29 балла, исполнив тройные аксель и лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Второе место у Анны Фроловой (76,55), третье — у Ксении Синицыной (75,75).

«Я довольна прокатом. Правда, почему‑то меня шатало весь прокат. Не нервничала, скорее держала все под контролем. Но чуть неуверенно ехала», — сказала после короткой программы Петросян, которую цитирует «Матч ТВ».

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С произвольной программой одиночницы выступят в воскресенье, 18 февраля.

Петросян в декабре выиграла чемпионат России, а в прошлом сезоне — финал Гран-при России.

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Ранее в мужском катании на Спартакиаде победил Евгений Семененко, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Аделия Петросян Спартакиада
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