Екатерина Александрова сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open

Россиянка сыграет в паре с Винус Уильямс на Australian Open

Екатерина Александрова и 45-летняя американка в первом круге встретятся с колумбийкой Эмилианой Аранго и француженкой Эльзой Жакмо

Екатерина Александрова (Фото: Sarah Reed / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова и многократная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс сыграют в паре на Australian Open.

31-летняя Александрова и 45-летняя Уильямс получили wild card на парный турнир. В первом раунде они сыграют против колумбийки Эмилианы Аранго и француженки Эльзы Жакмо. Уильямс и Александрова ранее никогда не выступали вместе.

Уильямс также получила wild card в основную сетку в одиночном разряде. В первом матче ее соперницей будет 24-летняя сербка Ольга Данилович (68-й номер рейтинга WTA). Александрова, 11-я ракетка мира, в первом круге встретится с Зейнеп Сенмез (112) из Турции.

Уильямс, которая в последние годы редко выходит на корт, является семикратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 14-кратной — в парном, четырехкратной олимпийской чемпионкой. В ее активе 49 титулов WTA в одиночном разряде и 22 в паре.

Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», стартует 18 января.