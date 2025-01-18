Даниила Медведева оштрафовали на $76 тыс. за поведение на Australian Open

Во время встречи первого круга россиянин сломал свою ракетку о сетку, а также одну из камер, а во второй игре бросал ракетку в сторону трибун, спорил с судьей, а затем пропустил обязательную послематчевую пресс-конференцию

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $76 тыс. за свое несдержанное поведение во время матчей на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема». Об этом сообщает AFP.

В первом круге Медведев победил Касидита Самрея из Таиланда (418-я ракетка мира) — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. В третьем сете при счете 5:3 после очередного неудачного розыгрыша россиянин в порыве эмоций начал бить по сетке ракеткой и сломал ее, а заодно и закрепленную на ней камеру. За это теннисист заплатит $10 тыс.

Во втором круге Медведев уступил американцу Лернеру Тьену (121-й номер рейтинга ATP) со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). Во время встречи он бросил ракетку в сторону боковой линии, много спорил с судьей, а затем пропустил обязательную послематчевую пресс-конференцию. За это россиянина оштрафовали на $66 тыс.

За выход во второй круг на Australian Open Медведев получит $123,7 тыс. призовых.

Медведев впервые с 2018 года вылетел с Australian Open во втором круге. Из-за этого поражения он впервые с 2023 года покинет топ-5 рейтинга ATP. В 2021, 2022 и 2024 годах Медведев доходил на турнире до финала, где проигрывал, соответственно, Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Яннику Синнеру.