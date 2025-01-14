Медведев сломал ракетку ударами о сетку в матче на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку ударами о сетку в стартовом матче на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».
В первом круге соперником россиянина является Касидит Самрей из Таиланда, 418-я ракетка мира.
В третьем сете при счете 5:3 после очередного неудачного розыгрыша россиянин в порыве эмоций начал бить по сетке ракеткой и сломал ее. Саму сетку он также повредил, некоторое время организаторы потратили на ее починку.
Сет Медведев в итоге проиграл со счетом 3:6. Россиян уступал по сетам 1:2, но взял четвертый. Сейчас в матче играют решающий сет.
Медведев, пятая ракетка мира, трижды доходил до финала Australian Open. В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу, в 2022-м — Рафаэлю Надалю, а в 2024-м — Яннику Синнеру.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов