Медведев сломал ракетку ударами о сетку в матче на Australian Open

Российский теннисист не справился с эмоциями в неудачно складывающемся матче первого круга против Касидита Самрея из Таиланда, 418-й ракетки мира

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку ударами о сетку в стартовом матче на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».

В первом круге соперником россиянина является Касидит Самрей из Таиланда, 418-я ракетка мира.

В третьем сете при счете 5:3 после очередного неудачного розыгрыша россиянин в порыве эмоций начал бить по сетке ракеткой и сломал ее. Саму сетку он также повредил, некоторое время организаторы потратили на ее починку.

Сет Медведев в итоге проиграл со счетом 3:6. Россиян уступал по сетам 1:2, но взял четвертый. Сейчас в матче играют решающий сет.

Медведев, пятая ракетка мира, трижды доходил до финала Australian Open. В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу, в 2022-м — Рафаэлю Надалю, а в 2024-м — Яннику Синнеру.