Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Лучший теннисист России Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне.
На старте турнира россиянин, занимающий пятое место в рейтинге, встречался с 23-летним Касидитом Самреем из Таиланда (418-й, wild card) и победил со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
Следующим соперником Медведева будет американец Лёрнер Тьен, 121-й номер мирового рейтинга.
Медведев трижды доходил до финала Australian Open.
В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу, в 2022-м — Рафаэлю Надалю, а в 2024-м — Яннику Синнеру.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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