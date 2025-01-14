Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Российский теннисист уступал Касидиту Самрею из Таиланда со счетом 1:2 по сетам, но в итоге сумел одержать победу

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Лучший теннисист России Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне.

На старте турнира россиянин, занимающий пятое место в рейтинге, встречался с 23-летним Касидитом Самреем из Таиланда (418-й, wild card) и победил со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

Следующим соперником Медведева будет американец Лёрнер Тьен, 121-й номер мирового рейтинга.

Медведев трижды доходил до финала Australian Open.

В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу, в 2022-м — Рафаэлю Надалю, а в 2024-м — Яннику Синнеру.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.