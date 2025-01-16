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Даниил Медведев сенсационно уступил 121-й ракетке мира на Australian Open

Даниил Медведев сенсационно уступил 121-й ракетке мира Тьену на Australian Open
Россиянин проиграл 19-летнему дебютанту турнира из США Лернеру Тьену на тай-брейке пятого сета, когда в Мельбурне было уже три часа ночи
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в третий круг турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Россиянин, пятый в мировом рейтинге, проиграл 19-летнему американцу Лернеру Тьену (121-й) со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

При счете 5:5 в пятом сете встречу приостанавливали из-за дождя. Матч закончился в 2:55 ночи по местному времени. Всего встреча продолжалась почти пять часов.

Следующим соперником Тьена будет француз Корентен Муте (69-й).

По ходу матча Медведев оскорбил зрителя и получил предупреждение от судьи за выброшенную ракетку, а в третьем сете его оштрафовали на очко, когда он замахнулся ракеткой в сторону трибун.

В первом матче Медведев с трудом обыграл таиландского теннисиста Касидита Самрея (418-й) в пяти сетах — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

Медведев впервые с 2018 года вылетел с Australian Open во втором круге. Из-за этого поражения он впервые с 2023 года покинет топ-5 рейтинга ATP.

В 2021, 2022 и 2024 годах Медведев доходил на турнире до финала, где проигрывал, соответственно, Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Яннику Синнеру.

Всего на счету Медведева за карьеру одна победа на турнирах «Большого шлема» — на US Open в 2021 году.

Медведев сломал ракетку ударами о сетку в матче на Australian Open
Спорт
Даниил Медведев

Тьен в 2023-м играл в финалах юниорских Australian Open и US Open и выиграл юниорский турнир в Мельбурне в парном разряде.

В декабре Тьен дошел до финала молодежного итогового турнира ATP (Next Generation ATP Finals), где проиграл бразильцу Жоао Фонсеке.

На взрослом Australian Open Тьен играет впервые, он пробился в основную сетку через квалификацию.

Из россиян в мужском одиночном разряде турнира остался только Карен Хачанов.

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Персоны
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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