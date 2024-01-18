НХЛ: вратари Бобровский, Шестеркин и Сорокин претендуют на «Везина Трофи»

НХЛ включила трех россиян в список претендентов на приз лучшему вратарю

Лидером рейтинга является Коннор Хеллебайк («Виннипег»), у Сергея Бобровского («Флорида») — четвертое место, у Игоря Шестеркина («Рейнджерс») — десятое, у Ильи Сорокина («Айлендерс») — одиннадцатое

Сергей Бобровский (Фото: Stephen R. Sylvanie / USA Today Sports / Reuters)

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский занял четвертое место в промежуточном рейтинге претендентов на премию лучшему голкиперу сезона «Везина Трофи». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Награда вручается по итогам голосования генеральных менеджеров клубов. Бобровский в 2013 году стал первым россиянином, получившим трофей, также его признавали лучшим голкипером в 2017-м. Кроме него из россиян «Везину» получали Андрей Василевский (2019) и Игорь Шестеркин (2022).

Лидером рейтинга является Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), в тройку также вошли Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») и Кэм Талбот («Лос-Анджелес Кингз»).

Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») заняли соответственно десятое и одиннадцатое места.

Бобровский в этом сезоне занимает девятое место в лиге по коэффициенту надежности (пропускает 2,46 шайбы за игру).

У Сорокина 91% отраженных бросков в 32 матчах сезона, у Шестеркина — 90,4% в 28 играх.