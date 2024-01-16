Чемпиона НХЛ из России отправили в программу для игроков с зависимостями
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями, cообщается на сайте лиги.
Ничушкин выбыл на неопределенный срок, говорится в сообщении. По условиям программы, он вернется в клуб после того, как это одобрят администраторы программы.
«Я решил обратиться к программе помощи игрокам НХЛ. Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку. Я сделаю все, чтобы вернуться на лед и присоединиться к моим одноклубникам как можно скорее», - сказано в сообщении клуба в X (бывший Twitter).
15 января хоккейный блогер из Денвера Адриан Дейтер, пишущий о «Колорадо», сообщил в X, что ему рассказали о возвращении Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ на неопределенный срок. Дейтер указал, что это неофициальная информация.
Ранее об участии Ничушкина в программе не сообщалось.
Ничушкин в 40 играх сезона забросил 22 шайбы и сделал 20 передач, он второй снайпер команды. Это один из лучших сезонов россиянина в НХЛ.
В 2022 году Ничушкин выиграл с «Колорадо» Кубок Стэнли, после чего продлил контракт с клубом на восемь лет.
Ничушкин завершил прошлый сезон досрочно по «личным причинам», покинув команду в апреле во время плей-офф. Denver Post писала, что команда отстранила игрока из-за обнаруженной в его гостиничном номере пьяной и агрессивной уроженки Украины. Агент Ничушкина Марк Гандлер заявлял о непричастности игрока к этому инциденту, а «Колорадо» так и не подтвердило, что Ничушкина наказали из-за этой ситуации.
Программа помощи игрокам НХЛ призвана помочь хоккеистам и их семьям конфиденциально справиться с проблемами с психическим здоровьем, зависимостями и т.д. Причины участия в программе не сообщаются, кроме случаев, когда игроки сами хотят об этом рассказать. Сроки участия в программе не ограничены.
Ранее в программу помощи попал другой игрок «Колорадо» Самюэль Жирар.