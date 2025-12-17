Луис Суарес продлил контракт с клубом Месси

Луис Суарес продлил контракт с «Интер Майами» до конца 2026 года

Новое соглашение двукратного обладателя «Золотой бутсы» будет действовать до конца сезона 2026 года

Луис Суарес (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Уругвайский нападающий Луис Суарес подписал новый контракт с «Интер Майами». Об этом сообщается на сайте клуба Высшей футбольной лиги (MLS).

Соглашение с 38-летним нападающим будет действовать до конца сезона 2026 года.

Суарес перешел в «Интер Майами» в декабре 2023 года. В прошлом сезоне в 50 матчах он забил 17 голов и сделал 17 результативных передач, а «Интер Майами» впервые в истории стал чемпионом MLS.

Суарес, лучший бомбардир в истории сборной Уругвая с 68 голами в 137 матчах, в «Интер Майами» играл с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми они вместе ранее были в «Барселоне». В 2014 и 2016 годах уругваец стал обладателем «Золотой бутсы» — награды, вручаемой лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. По итогам нынешнего сезона Бускетс и Альба карьеры завершили, Месси контракт продлил.