Двукратный обладатель «Золотой бутсы» снова стал одноклубником Месси

Уругвайский форвард Луис Суарес перешел в американский клуб из бразильского «Гремио»

Луис Суарес (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Уругвайский форвард Луис Суарес перешел в «Интер Майами». Об этом клуб MLS сообщил в соцсети Х.

Срок соглашения с 36-летним футболистом не уточняется. ESPN ранее сообщал, что нападающий должен подписать с американским клубом контракт по схеме «1+1».

Последним клубом Суареса был бразильский «Гремио». В чемпионате Бразилии в прошедшем сезоне он в 33 матчах забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.

Суарес, лучший бомбардир в истории сборной Уругвая с 68 голами в 137 матчах, в «Интер Майами» воссоединился с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми они вместе играли в «Барселоне».

За «Барселону» Суарес выступал с 2014 по 2020 год. С командой он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2014 и 2016 годах уругваец стал обладателем «Золотой бутсы» — награды, вручаемой лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.