 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,5 x 4,4 2 6,2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,25 x 3,65 2 2,12 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,37 x 5,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,3 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,4 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2,02 x 3,85 2 3,35 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,15 x 3,2 2 2,35 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Месси продлил контракт с «Интер Майами»

Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами»
Месси останется в «Интер Майами» до 2028 года, отмечает ESPN
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Johnnie Izquierdo / Getty Images)

Клуб MLS «Интер Майами» объявил в соцсети X о продлении контракта с 38-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Клуб опубликовал видеоролик, на котором улыбающийся Месси подписывает контракт на строящемся стадионе, который должен стать новой домашней ареной «Интер Майами».

Соглашение рассчитано до конца сезона 2028 года, отмечает ESPN.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года, выиграл с клубом Кубок лиг и регулярный чемпионат MLS (2024). В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром «регулярки» с 29 голами.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Интер Майами Лионель Месси
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
Материалы по теме
Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS
Спорт
Роналду и Месси установили два мировых рекорда в один день
Спорт
Миранчук рассказал о впечатлениях от игры против Месси
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Вене Спорт, 19:17
Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций Политика, 19:08
Путин предложил подумать, на кого работают советники Трампа по нефти Политика, 19:04
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао Крипто, 18:57
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Рынок акций подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште Инвестиции, 18:57
Путин назвал ошибкой участие в саммите в Будапеште без должной подготовки Политика, 18:55
Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk Политика, 18:49
Месси продлил контракт с «Интер Майами» Спорт, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Путин оценил новые санкции США Политика, 18:44
Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена Политика, 18:42