Месси продлил контракт с «Интер Майами»

Месси останется в «Интер Майами» до 2028 года, отмечает ESPN

Лионель Месси (Фото: Johnnie Izquierdo / Getty Images)

Клуб MLS «Интер Майами» объявил в соцсети X о продлении контракта с 38-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Клуб опубликовал видеоролик, на котором улыбающийся Месси подписывает контракт на строящемся стадионе, который должен стать новой домашней ареной «Интер Майами».

Соглашение рассчитано до конца сезона 2028 года, отмечает ESPN.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года, выиграл с клубом Кубок лиг и регулярный чемпионат MLS (2024). В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром «регулярки» с 29 голами.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.