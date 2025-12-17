 Перейти к основному контенту
Футбол Клубы. Межконтинентальный кубок. Финал ПСЖ Фламенго РЖ 1 1,65 x 3,95 2 5,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,48 x 4,7 2 6,2 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,67 x 4 2 4,9 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

ЧМ-2026⁠,
0

Нигерия подала в ФИФА протест на ДР Конго после обвинений в шаманстве

Сюжет
ЧМ-2026
Нигерия подала в ФИФА протест на сборную ДР Конго, утверждая, что в составе той до девяти игроков не сменили гражданство должным образом
Главный тренер сборной Нигерии&nbsp;Эрик Шелль
Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль (Фото: Harry Murphy / Getty Images)

Федерация футбола Нигерии (ФФН) пожаловалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) на сборную Демократической Республики Конго. По мнению нигерийцев, в составе сборной ДР Конго играет от шести до девяти футболистов, родившихся в Европе и не сменивших гражданство должным образом. Об этом телеканалу ESPN заявил генеральный секретарь ФФН Мохаммед Сануси.

Согласно претензии ФФН, некоторые спортсмены не имели права играть, поскольку не оформили смену гражданства должным образом. По их заявлению, это противоречит процедуре, установленной конголезским законодательством для выступлений за национальную сборную.

«Есть игроки, которые получили свое гражданство всего за три месяца. Поэтому для нас это считается нарушением правил. Многие из них имеют европейские паспорта, некоторые — французские, некоторые — голландские. Правила предельно ясны. Мы направили свой протест в ФИФА», — заявил Сануси.

Официального ответа от ФИФА пока не последовало. Однако в ФФН сообщили ESPN, что жалоба находится на рассмотрении руководящего органа и решение ожидается до старта межконтинентальных плей-офф в марте.

В ноябре сборная Нигерии сначала бойкотировала тренировки перед матчем отбора ЧМ с командой Габона, требуя решения вопроса с выплатой бонусов. А потом, после проигранного матча отборочного турнира сборной ДР Конго, главный тренер нигерийцев Эрик Шелль обвинил соперников в колдовстве во время серии пенальти.

В решающем матче сборная Нигерии уступила команде из ДР Конго в серии пенальти со счетом 3:4 и завершила отбор, во второй раз подряд не сумев пробиться на чемпионат мира.

Авторы
Теги
Рената Утяева
сборная Нигерии по футболу Демократическая Республика Конго ФИФА ЧМ-2026

Материалы по теме
Тренер не попавшей на ЧМ-2026 Нигерии обвинил соперников в колдовстве
Спорт
Сборная Нигерии объявила бойкот перед матчем отбора ЧМ из-за бонусов
Спорт
