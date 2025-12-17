Нигерия подала в ФИФА протест на ДР Конго после обвинений в шаманстве

Нигерия подала в ФИФА протест на сборную ДР Конго, утверждая, что в составе той до девяти игроков не сменили гражданство должным образом

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль (Фото: Harry Murphy / Getty Images)

Федерация футбола Нигерии (ФФН) пожаловалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) на сборную Демократической Республики Конго. По мнению нигерийцев, в составе сборной ДР Конго играет от шести до девяти футболистов, родившихся в Европе и не сменивших гражданство должным образом. Об этом телеканалу ESPN заявил генеральный секретарь ФФН Мохаммед Сануси.

Согласно претензии ФФН, некоторые спортсмены не имели права играть, поскольку не оформили смену гражданства должным образом. По их заявлению, это противоречит процедуре, установленной конголезским законодательством для выступлений за национальную сборную.

«Есть игроки, которые получили свое гражданство всего за три месяца. Поэтому для нас это считается нарушением правил. Многие из них имеют европейские паспорта, некоторые — французские, некоторые — голландские. Правила предельно ясны. Мы направили свой протест в ФИФА», — заявил Сануси.

Официального ответа от ФИФА пока не последовало. Однако в ФФН сообщили ESPN, что жалоба находится на рассмотрении руководящего органа и решение ожидается до старта межконтинентальных плей-офф в марте.

В ноябре сборная Нигерии сначала бойкотировала тренировки перед матчем отбора ЧМ с командой Габона, требуя решения вопроса с выплатой бонусов. А потом, после проигранного матча отборочного турнира сборной ДР Конго, главный тренер нигерийцев Эрик Шелль обвинил соперников в колдовстве во время серии пенальти.

В решающем матче сборная Нигерии уступила команде из ДР Конго в серии пенальти со счетом 3:4 и завершила отбор, во второй раз подряд не сумев пробиться на чемпионат мира.