Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,27 x 6,4 2 11,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,23 x 6,4 2 12,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 37 x 16 2 1,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Литва 1 1,06 x 11,5 2 37 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,08 x 2,85 2 4,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 5,8 x 3,95 2 1,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЧМ-2026⁠,
0

Тренер не попавшей на ЧМ-2026 Нигерии обвинил соперников в колдовстве

Сюжет
ЧМ-2026
Нигерия уступила ДР Конго по пенальти. Тренер нигерийцев заявил, что соперники занимались колдовством во время серии пенальти. Перед началом стыковых матчей нигерийцы бойкотировали тренировки из-за долгов по бонусам
Эрик Шелль
Эрик Шелль (Фото: Toyin Oshodi / imago / Global Look Press)

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль после проигранного матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года заявил, что соперники занимались колдовством во время серии пенальти. Об этом сообщает The Athletic.

Нигерийцы проиграли сборной ДР Конго (1:1, 3:4 по пенальти) и вылетели из отбора, второй раз подряд не попав на чемпионат мира. Шелль после матча устроил стычку с тренерами соперников, их разнимали члены делегации.

На пресс-конференции Шелль заявил, что «парни из ДР Конго занимались колдовством», а потом в микст-зоне сказал, что это была вуду.

В сборной ДР Конго опровергли эти обвинения.

12 ноября, перед стартом второго отборочного раунда в зоне Африки в Марокко, стало известно, что игроки и персонал сборной Нигерии решили бойкотировать тренировки перед полуфиналом с командой Габона из-за долгов по бонусным выплатам.

Нигерийцы победили Габон, но для выхода в межконтинентальные стыковые матчи им нужно было обыгрывать и ДР Конго.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ЧМ-2026 сборная Нигерии по футболу
