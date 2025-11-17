Тренер не попавшей на ЧМ-2026 Нигерии обвинил соперников в колдовстве

Нигерия уступила ДР Конго по пенальти. Тренер нигерийцев заявил, что соперники занимались колдовством во время серии пенальти. Перед началом стыковых матчей нигерийцы бойкотировали тренировки из-за долгов по бонусам

Эрик Шелль (Фото: Toyin Oshodi / imago / Global Look Press)

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль после проигранного матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года заявил, что соперники занимались колдовством во время серии пенальти. Об этом сообщает The Athletic.

Нигерийцы проиграли сборной ДР Конго (1:1, 3:4 по пенальти) и вылетели из отбора, второй раз подряд не попав на чемпионат мира. Шелль после матча устроил стычку с тренерами соперников, их разнимали члены делегации.

На пресс-конференции Шелль заявил, что «парни из ДР Конго занимались колдовством», а потом в микст-зоне сказал, что это была вуду.

В сборной ДР Конго опровергли эти обвинения.

12 ноября, перед стартом второго отборочного раунда в зоне Африки в Марокко, стало известно, что игроки и персонал сборной Нигерии решили бойкотировать тренировки перед полуфиналом с командой Габона из-за долгов по бонусным выплатам.

Нигерийцы победили Габон, но для выхода в межконтинентальные стыковые матчи им нужно было обыгрывать и ДР Конго.